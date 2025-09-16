Liviu Ciobotariu îşi decide la noapte viitorul, după Petrolul - Dinamo 0-3: "Răbdarea nu e aliatul meu" - Antena Sport

Închide meniul
Liviu Ciobotariu îşi decide la noapte viitorul, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Răbdarea nu e aliatul meu”

Publicat: 16 septembrie 2025, 0:13

Liviu Ciobotariu / Sport Pictures

Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Petrolul Ploieşti, îşi va decide viitorul în această noapte, după umilinţa trăită de “lupii galbeni” pe teren propriu. Dinamo s-a impus cu 3-0 pe Ilie Oană şi a revenit pe podiumul din Liga 1.

După fluierul final, fanii celor de la Petrolul i-au cerut demisia lui Ciobotariu. Acesta a mers la peluză şi a discutat preţ de câteva minute cu aceştia. La flash interviu, el a anunţat că urmează să aibă o discuţie cu conducerea clubului în privinţa viitorului său. Chiar dacă un este un om care să renunţe uşor, Ciobotariu a anunţat că nu mai are răbdare.

Liviu Ciobotariu îşi decide la noapte viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia: “Aceşti oameni vor rămâne în inima mea”

“Astăzi am trăit o umilinţă. Eu, jucătorii, oamenii care au venit la stadion. Nu e uşor să pierzi cu 3-0 acasă. Dinamo nu ştiu dacă a dat un şut la poartă şi ei marchează după o greşeală copilărească. După aceea am riscat, trebuia să ne desfacem, să riscăm, dar lucrurile nu au fost în regulă deloc. Este un lucru care ne apasă, pe toată lumea. Mai ales pe suporteri, le înţeleg supărarea şi au dreptate pentru că aşteaptă mult mai mult de la noi. Le-am spus jucătorilor că trebuie să dăm mult mai mult ca să câştigăm, indiferent cu cine jucăm, chiar dacă nu avem calitatea altor echipe, dar trebuie să compensăm prin atitudine.

Eu nu sunt om care renunţă la greu, dar răbdarea nu e aliatul meu. Dacă lumea e nemulţumită, şi pe bună dreptate, nu sunt supărat pe ei. Aceşti oameni vor rămâne în inima mea, ne-au susţinut, au venit şi în deplasare. Voi avea o discuţie cu conducerea în seara asta.

Nu prea este răbdare, când nu ai rezultate, primul care e de vină este antrenorul. E o presiune mare, trebuie să recunoaştem. Avem multe momente când ne este teamă. Am avut la 0-0 situaţii în care trebuia să jucăm între linii. Jucătorii jucau înapoi, ceea ce nu era ok. Eu le-am spus înainte de joc că trebuie să avem mai multă personalitate”, a declarat Liviu Ciobotariu, la digisport.ro.

