Petrolul - Botoşani 0-0. Moldovenii încheie turul Ligii 1 pe prima poziție - Antena Sport

Petrolul – Botoşani 0-0. Moldovenii încheie turul Ligii 1 pe prima poziție

Publicat: 3 noiembrie 2025, 22:28

Comentarii
Petrolul - Botoșani / SPORT PICTURES

Petrolul Ploiești – FC Botoşani a fost meciul care a închis turul sezonului regulat din Liga 1. Cele două formații au remizat pe stadionul ”Ilie Oană”, scor 0-0.

Echipa antrenată de Leo Grozavu a avut chiar și șansa de a lua toate cele trei puncte, însă Mitrov a irosit o lovitură de la 11 metri. Chiar și așa, moldovenii au încheiat turul de campionat pe primul loc.

Petrolul – FC Botoșani 0-0

Final de meci! 

Min. 79: Penalty ratat Botoșani! Mitrov execută slab de la punctul cu var, mingea este scoasă de Krell.

Min. 78: Penalty pentru FC Botoșani! Centralul dictează 11 metri, după un fault asupra lui Kovtaliuk.

Min. 62: Ocazie mare de gol pentru gazde! Anestis a avut noroc la ocazia lui Chică-Roșă.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 39: Mare ocazie de gol pentru prahoveni! Jyry a trimis peste poartă din poziție excelentă.

Min. 38: Kovtaliuk are o nouă ocazie de gol! Lovitura de cap a acestuia a fost reținută de Krell.

Min. 26: Kovtaliuk este aproape și el de deschiderea scorului. Acesta a deviat cu spatele la poartă, însă mingea a fost prinsă de Krell.

Min. 19: Acțiune bună a celor de la FC Botoșani, finalizată cu șut pe poartă de Ongenda.

Min. 14: Ongenda încearcă poarta cu un șut de la mare distanță, mingea s-a dus însă peste poartă.

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Ilie Oană”!

Petrolul: Krell – Soares, Papp, Roche – Veiga, Mateiu, Dongmo, Sălceanu – Jyry, Chică Roșă, Grozav. Rezerve: Bălbărău, Onguene, D. Radu, Hanca, Doukansy, Tolea, Dumitrache, Boțogan, I. Paraschiv, V. Gheorghe, Doumtsios, L. Dumitriu. Antrenor: Eugen Neagoe

FC Botoșani: Anestis – Adams, Miron, Diaw, Creț – Bordeianu, Petro – Mailat, Ongenda, Mitrov – Kovtaliuk. Rezerve: Kukic, Țigănașu, Pavlovic, Suta, Munoz, G. David, Caputa, D. Dumitru, Bodișteanu, A. Dumitru, Dumiter, E. Lopez. Antrenor: Leo Grozavu

Petrolul – Botoşani, ultimul meci al turului Ligii 1

Pentru a reveni pe primul loc al Ligii 1, trupa lui Valeriu Iftime are nevoie de cel puţin un punct din vizita la Ploieşti, pentru că în cazul în care se va afla la egalitate de puncte cu Rapid, va fi luat în calcul golaverajul superior al Botoşaniului.

De partea cealaltă, Petrolul e pe locul 12, fiind neînvinsă în ultimele trei etape. Totuşi, prahovenii au cel mai slab atac al Ligii 1, cu doar 10 goluri marcate.

Declaraţiile lui Eugen Neagoe şi Leo Grozavu

“Suntem în fața unei săptămâni importante, cu două jocuri acasă, luni cu FC Botoșani și sâmbătă cu Oțelul Galați. Evident, și pentru că este primul, cel mai important la acest moment este cel cu FC Botoșani, ocupanta locului întâi în clasament, o echipă cu jucători experimentați, valoroși, ce joacă de ceva timp împreună. La fel, au și un antrenor foarte valoros, care îi cunoaște bine și care are experiență foarte mare la nivel de prim eșalon, dar și noi avem jucători cu calitate și cred că ne putem ridica la nivelul echipei de pe prima poziție”, a comentat Eugen Neagoe

“Urmează o partidă dificilă la Ploiești. Este o echipă care pare că și-a regăsit cadența, o echipă de tradiție. De la schimbarea antrenorului, lucrurile par că s-au îmbunătățit. Au reușit să lege rezultatele pozitive. Au două victorii, două egaluri, contabilizând aici și meciul de Cupă. Nu va fi o partidă ușoară. Întâlnim o echipă cu jucători experimentați, echilibrați, deci e clar că ne așteaptă o partidă foarte dificilă”, a spus Leo Grozavu.

Echipele probabile la Petrolul – Botoşani

Petrolul (3-5-2): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche – Jyry, Doukansy, Mateiu, Dongmo, R. Sălceanu – D. Radu, Chică-Roșă

FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – A. Dumitru, Miron, Diaw, Țigănașu – Petro, Bordeianu – Cîmpanu, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk

