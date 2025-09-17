Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul - Antena Sport

Petrolul Ploieşti a încheiat căutările pentru postul de antrenor. După înfrângerea usturătoare din meciul cu Dinamo, scor 0-3, chiar pe Ilie Oană, Liviu Ciobotariu a părăsit formaţia ploieşteană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce s-au vehiculat mai multe nume pentru banca tehnică a “lupilor galbeni”, precum Dorinel Munteanu sau Cristiano Bergodi, se pare că Florin Pîrvu este alesul conducerii Petrolului.

Florin Pîrvu, aproape de Petrolul! Trebuie să îşi rezilieze contractul cu FC Voluntari

Potrivit gsp.ro, Florin Pîrvu este alesul celor de la Petrolul Ploieşti, antrenor care a mai pregătit echipa în trecut, în urmă cu un an şi jumătate. Şi Mehmet Topal s-a aflat pe lista Petrolului, dar turcul vrea să îşi finalizeze cursurile pentru licenţa PRO.

Sursa mai sus menţionată scrie că Florin Pîrvu urmează să aibă o discuţie cu Florentin Pandele, primarul Voluntariului. În acest moment, antrenorul de 50 de ani se află sub contract cu formaţia ilfoveană. FC Voluntari este pe locul 6 în Liga 2, cu 4 victorii în primele 6 etape.

Pîrvu a fost antrenor secund la Petrolul timp de câteva luni în 2014, după care a ocupat acelaşi post şi în 2015. În 2023, el a debutat ca principal în Liga 1 tot la “lupii galbeni”, acolo unde a stat mai bine de un an.