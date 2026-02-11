Pierdere grea înainte de Universitatea Craiova – FCSB! S-a accidentat - Antena Sport

În debutul reprizei secunde a derby-ului etapei a 26-a din Superliga dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, Steven Nsimba, golgheterul oltenilor cu 8 reușite, a ieșit de pe teren din cauza unor probleme musculare.

El a fost înlocuit de palestinianul Assad Al-Hamlawi, care a şi reuşit golul egalării. După ce a fost consultat de medic, Nsimba a primit o veste proastă. Chiar dacă nu a suferit vreo ruptură musculară, jucătorul va fi menajat pentru dubla cu FCSB, pentru a nu risca agravarea problemelor medicale, anunţă Pro Sport.

Universitatea Craiova joacă împotriva lui FCSB de două ori în patru zile: joi, de la ora 20.30, în cadrul ultimei etape din grupele Cupei României, şi duminică, de la ora 20.00. Astfel, şansele ca jucătorul să fie refăcut complet sunt minime.