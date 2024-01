"Plângeam şi ziua, plângeam şi seara" Sacrificiile făcute de Adrian Şut, până să ajungă la FCSB: "Ai mei mă lăsaseră acolo" - Antena Sport

Sacrificiile făcute de Adrian Şut, până să ajungă la FCSB

Prin ce a trecut la vârsta de 11 ani, când a fost nevoit să plece de acasă S-a aflat care au fost sacrificiile făcute de Adrian Şut, până să ajungă la FCSB. Mijlocaşul defensiv de 24 de ani a vorbit despre începuturile carierei şi de chinul prin care a trecut în momentul în care a plecat de acasă pentru a învăţa fotbal la academia celor de la Liberty Salonta.

Adrian Şut a avut mai multe tentative de a renunţa. „Când mă despărțeam de mama, de tata, mi se rupea inima”, şi-a amintit fotbalistul vicecampioanei României. Acesta anunţă că a reuşit să strângă din dinţi şi şi-a îndeplinit astfel marele vis.

„Am început la mine, la sat, în comuna Cociuba Mare, în Bihor. La echipa satului. Eram foarte mic. Am plecat de la 11 ani de acasă, a trebuit să mă maturizez forțat. Am plecat la academia celor de la Liberty Salonta, în Bihor. Cred că eram cel mai mic din internat. Nu-mi plăcea, iar la un moment dat am zis că plec acasă. Eram clasa a V-a, ai mei mă lăsaseră acolo. Am luat un microbuz și m-am dus acasă. Ai mei s-au trezit cu mine.