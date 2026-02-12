Plângere la CNCD împotriva clubului Dinamo în "cazul Baiaram" - Antena Sport

Închide meniul
Plângere la CNCD împotriva clubului Dinamo în “cazul Baiaram”

Radu Constantin Publicat: 12 februarie 2026, 13:11

Ștefan Baiaram / SPORT PICTURES

Scandalul Ştefan Baiaram – fanii lui Dinamo pare nă nu cunoască finalitate. Dacă jucătorul a fost suspendat în urma gestului lui, clubul Dinamo a scăpat fără vreo pedeapsă.

Ce s-a întâmplat şi de unde a plecat scandalul între Baiaram şi un fan dinamovist? Jucătorul din Bănie s-a scuipat cu un spectator al „câinilor” după fluierul final, iar imaginile au ajuns în spaţiul public. Totul ar fi plecat de la scandări rasiste şi gesturi obscene făcute de un suporter dinamovist la adresa jucătorului oltean.

La final de meci, Baiaram a anunţat că “nu regretă” gestul său: “Am fost jignit de tribuna a doua. Aceștia sunt fanii dinamoviști, m-au jignit urât, neplăcut, mai ales că sunt român și joc pentru națională”.

Ieri fotbalistul a primit o veste şoc din partea Comisiei de Disciplină, care a decis să-l suspende pentru două etape. Dacă clubul oltean a privit cu nemulţumire decizia, la fel de nemumţumiţi sunt şi cei de la fundația „Roma For Democracy România”, care a emis un comunicat sub titlul „Demnitatea nu este parte a spectacolului sportiv”.

Fundaţia anunţă că va depune “plângere către CNCD, împotriva clubului Dinamo”. Motivul? „Manifestările cu caracter etnic semnalate în cadrul meciului Dinamo – Universitatea Craiova”, se arată în comunicat.

Comunicatul Roma For Democracy România

“Fundația Roma for Democracy își exprimă îngrijorarea față de manifestările cu caracter etnic semnalate în cadrul meciului Dinamo – Universitatea Craiova.
Scandarea repetată a unei etichete istorice utilizate în mod stigmatizant nu poate fi tratată ca simplă expresie a rivalității sportive. România este un stat constituțional care interzice discriminarea și protejează demnitatea fiecărui cetățean.
În acest cadru, aplicarea consecventă a regulamentelor antidiscriminare în competițiile sportive este o obligație instituțională, nu o opțiune.
Prin urmare solicităm FRF și LPF următoarele:
• Intervenție promptă și amendarea/pedepsirea clubului Dinamo de așa natură încât să nu mai existe și alte situații similare
• aplicarea uniformă a normelor existente;• adoptarea unui protocol clar de intervenție în cazuri de manifestări discriminatorii;
• dezvoltarea unor programe reale de prevenție și educație civică în mediul sportiv.
Sportul trebuie să rămână un spațiu al competiției și solidarității, nu un cadru de legitimare a stigmatizării etnice.
Menționăm de asemenea faptul că vom înainta plângere către CNCD, împotriva clubului Dinamo. Demnitatea nu este negociabilă. Respectarea legii trebuie să fie consecventă”

