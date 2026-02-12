Plângere la CNCD împotriva clubului Dinamo în "cazul Baiaram" - Antena Sport

Scandalul Ştefan Baiaram – fanii lui Dinamo pare nă nu cunoască finalitate. Dacă jucătorul a fost suspendat în urma gestului lui, clubul Dinamo a scăpat fără vreo pedeapsă.

Ce s-a întâmplat şi de unde a plecat scandalul între Baiaram şi un fan dinamovist? Jucătorul din Bănie s-a scuipat cu un spectator al „câinilor” după fluierul final, iar imaginile au ajuns în spaţiul public. Totul ar fi plecat de la scandări rasiste şi gesturi obscene făcute de un suporter dinamovist la adresa jucătorului oltean.

La final de meci, Baiaram a anunţat că “nu regretă” gestul său: “Am fost jignit de tribuna a doua. Aceștia sunt fanii dinamoviști, m-au jignit urât, neplăcut, mai ales că sunt român și joc pentru națională”.

Ieri fotbalistul a primit o veste şoc din partea Comisiei de Disciplină, care a decis să-l suspende pentru două etape. Dacă clubul oltean a privit cu nemulţumire decizia, la fel de nemumţumiţi sunt şi cei de la fundația „Roma For Democracy România”, care a emis un comunicat sub titlul „Demnitatea nu este parte a spectacolului sportiv”.

Fundaţia anunţă că va depune “plângere către CNCD, împotriva clubului Dinamo”. Motivul? „Manifestările cu caracter etnic semnalate în cadrul meciului Dinamo – Universitatea Craiova”, se arată în comunicat.