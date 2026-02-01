Pleacă Dan Şucu de la Rapid? Ce spune Victor Angelescu despre decizia patronului şi ce bani a băgat în transferuri - Antena Sport

Situaţia grea de la Genoa, dar şi imaginile în care Dan Şucu părea să se certe cu Gigi Corsicanu, la meciul Rapidului, a lăsat loc de interpretări. Multe voci au vehicular o posibilă retragere a lui Dan Şucu de la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat pe imaginile apărute în spaţiul public, Victor Angelescu a venit cu lămuriri şi linişteşte fanii. Dan Şucu nu părăseşte clubul, dar “este afectat” de situaţia trăită în Italia, cu Genoa.

„(n.r. – Există vreo șansă ca din vară domnul Șucu să părăsească Rapidul, să iasă din fotbal?) Nu, nu cred că se pune problema de așa ceva. Vă dați seama că era afectat și e normal să fie afectat. Mai ales după meciul cu Genoa, unde cred că e a treia oară sau a patra oară când primește penalty împotrivă în ultimul minut de joc. Când pierzi la ultima fază nu are cum să fie plăcut. Știu că a fost și la meci. Vă dați seama că nu are cum să fie cel mai fericit.Știm și noi ce s-a întâmplat până acum cu Rapid. Am avut vreo 6-7 penalty-uri nedate”, a declarat Victor Angelescu, pentru Fanatik.ro.

Ce bani a băgat Dan Şucu la Rapid în transferuri

Victor Angelescu a vorbit şi despre banii băgaţi de Dan Şucu la Rapid în transferuri, de la începutul actualului sezon.

„Și anul acesta și în iarnă s-au făcut eforturi să aducem fotbaliști importanți. Cu Moruțan ne-am chinuit și am făcut eforturi să îl aducem.