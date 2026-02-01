Din România, în Germania. Transfer important pentru un fotbalist din Liga 1 - Antena Sport

Un fotbalist din Liga 1 e foarte aproape de un transfer important, în Germania. Mijlocaș stânga de la Metaloglobus, Yassine Zakir, este în negocieri avansate cu Darmstadt, ocupanta locului 3 în liga secundă a Germaniei.

Nemţii sunt gata să ofere 300.000 de euro pentru fotbalist, potrist gsp.ro, iar românii sunt gata să accepte propunerea. Zakir mai are contract până în 2027 cu Metaloglobus, iar în actuala ediţie de campionat este cel mai bun marcator al echipei, cu 5 goluri.

El a semnat în România liber de contract. Yassine Zakir şi-a făcut junioratul la echipe din Țările de Jos, precum VVA Spartaan, DWS, RKSV Pancratius, Zeeburgia, Groningen sau Cambuur, iar singurele sale aventuri la seniori au fost pentru modestele Lienden și Telstar.

Cel mai înalt nivel al său a fost atins în sezonul 2021/2022, când a evoluat un sezon în liga secundă din Țările de Jos, la Telstar, unde a încheiat stagiunea cu 2 pase de gol în 31 de prezențe.

În 2022, Yassine Zakir s-a transferat în România, la Metaloglobus.