"E la alt nivel. Am putea avea un an minunat". Oficialul din Formula 1 exultă înainte de noul sezon - Antena Sport

“E la alt nivel. Am putea avea un an minunat”. Oficialul din Formula 1 exultă înainte de noul sezon

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 12:15

Noul monopost Aston Martin, în timpul testelor de la Barcelona / X @AstonMartinF1

Cele 11 echipe din Formula 1 au început la Barcelona pregătirile pentru noul sezon, iar o echipă care i-a impresionat pe specialiști a fost Aston Martin. Într-o nouă eră din “Marele Circ” care a adus numeroase schimbări de regulament, britanicii au fost nevoiți să facă inovări la monopostul lor, iar un angajat din cadrul echipei s-a arătat și el încântat de ce el și colegii au reușit să facă.

Formula 1 o ia de la zero în 2026: monoposturile vor avea o aerodinamică diferită, plus șasiuri mai scurte și înguste, la care se adaugă noi unități de putere, cu distribuție 50/50 între motorul cu ardere internă și cel electrict. Astfel, echipele au fost nevoite să construiască de la capăt o mașină, iar cei din tabăra Aston Martin sunt extrem de încântați.

Noua mașină Aston Martin, remarcată de liderul producției din Silverstone

Constructorii din Silverstone profită din plin de prezența lui Adrian Newey, unul dintre cei mai buni arhitecți de monoposturi din istoria “Marelui Circ”, în garajul lor. În contextul în care fostul om de la Red Bull va fi noul șef al britanicilor, el și-a pus enorm de mult amprenta asupra mașinii care a început să fie testată zilele trecute la Barcelona.

Monopostul a fost remarcat atât de jurnaliști, Martin Brundle vorbind laudativ despre ce a reușit echipa lui Lance Stroll și Fernando Alonso, cât și de cei din cadrul companiei. Neil Zambardi-Christie, liderul producției Aston Martin, s-a arătat extrem de încântat de ce au reușit să facă el și colegii săi cu ajutorul lui Adrian Newey și privește cu fericire viitorul.

AMR26: a 25-a mea mașină de F1, dar prima mea mașină «Newey». Au fost câtva mașini minunate de-a lungul anilor (și câteva surprize), dar asta e la alt nivel. Designul și atenția la detalii e incredibilă, dar ce e cel mai impresionat este cum întreaga echipă a depășit provocările impuse de design și de termene limită.

Fiecare membru din echipă a fost implicat, de la oamenii de curățenie din fabrică până la directorii tehnici, pentru că e un efort de echipă, iar toată lumea ar trebui să fie mândră de ce a creat.

Timpul va spune dacă este bine, dar dacă progresează așa repede cum pare, am putea avea un am minunat“, a spus inginerul echipei din Silverstone pe contul său de LinkedIn, potrivit marca.com.

Noul sezon din Formula 1 va reveni în weekend-ul 6-8 martie, când va avea loc Marele Premiu al Australiei.

