FCSB, părăsită de suporteri. Se prefigurează un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda - Antena Sport

FCSB se află într-o situație extrem de dificilă în lupta pentru play-off, iar roș-albaștrii au pierdut și aportul fanilor. La duelul din această etapă cu Csikszereda, campioana en-titre poate seta un record negativ all-time în ceea ce privește meciurile de acasă de pe Arena Națională.

FCSB a început anul 2026 cu un bilanț de trei eșcuri și o remiză, ultimul rezultat fiind cel de la 1-1 contra lui Fenerbahce. Încă de la partida contra turcilor, fanii roș-albaștrilor păreau că își pierd răbdarea, ținând cont că Peluza Nord nu a fost prezentă la meci și doar a lăsat un banner prin care și-a ironizat preferații.

FCSB poate avea sub 2000 de spectatori la meciul cu Csikszereda

Cu toate acestea, la FCSB – Fener au fost aproximativ 28.000 de spectatori, aspect care cu siguranță nu se va repeta la partida de duminică seara contra celor de la Csikszereda. Potrivit golazo.ro, până sâmbătă seara, cu o zi înainte de meci, se vânduseră cel mult 1000 de bilete, iar sursa citată notează că se anticipează o audiență de doar 1500 de oameni la meci.

În cazul în care numărul infim de oameni prefigurat pentru FCSB – Csikszereda se va adeveri, atunci va fi setat un nou record negativ de audiență la meciurile roș-albaștrilor de pe teren propriu pe cel mai mare stadion al țării. Momentan, contraperformanța aceasta aparține unei partide de pe 10 februarie 2020 dintre actuala campioana en-titre și Academica Clinceni, scor 0-0.

FCSB a pierdut atât de mulți fani într-un timp atât de scurt atât prin prisma parcursului dezastruos care îi dă emoții pentru calificarea în play-off, cât și a temperaturilor de afară. La ora meciului se anunță -5 grade Celsius.