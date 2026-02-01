Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB, părăsită de suporteri. Se prefigurează un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB, părăsită de suporteri. Se prefigurează un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda

FCSB, părăsită de suporteri. Se prefigurează un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 10:16

Comentarii
FCSB, părăsită de suporteri. Se prefigurează un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda

Suporterii celor de la FCSB, în timpul unui meci / Sport Pictures

FCSB se află într-o situație extrem de dificilă în lupta pentru play-off, iar roș-albaștrii au pierdut și aportul fanilor. La duelul din această etapă cu Csikszereda, campioana en-titre poate seta un record negativ all-time în ceea ce privește meciurile de acasă de pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a început anul 2026 cu un bilanț de trei eșcuri și o remiză, ultimul rezultat fiind cel de la 1-1 contra lui Fenerbahce. Încă de la partida contra turcilor, fanii roș-albaștrilor păreau că își pierd răbdarea, ținând cont că Peluza Nord nu a fost prezentă la meci și doar a lăsat un banner prin care și-a ironizat preferații.

FCSB poate avea sub 2000 de spectatori la meciul cu Csikszereda

Cu toate acestea, la FCSB – Fener au fost aproximativ 28.000 de spectatori, aspect care cu siguranță nu se va repeta la partida de duminică seara contra celor de la Csikszereda. Potrivit golazo.ro, până sâmbătă seara, cu o zi înainte de meci, se vânduseră cel mult 1000 de bilete, iar sursa citată notează că se anticipează o audiență de doar 1500 de oameni la meci.

În cazul în care numărul infim de oameni prefigurat pentru FCSB – Csikszereda se va adeveri, atunci va fi setat un nou record negativ de audiență la meciurile roș-albaștrilor de pe teren propriu pe cel mai mare stadion al țării. Momentan, contraperformanța aceasta aparține unei partide de pe 10 februarie 2020 dintre actuala campioana en-titre și Academica Clinceni, scor 0-0.

FCSB a pierdut atât de mulți fani într-un timp atât de scurt atât prin prisma parcursului dezastruos care îi dă emoții pentru calificarea în play-off, cât și a temperaturilor de afară. La ora meciului se anunță -5 grade Celsius.

Reclamă
Reclamă

În plus, diferența imensă de audiență de la meciul cu Fenerbahce la cea cu Csikszereda poate fi cauzată și de numele adversarului. Deși roș-albaștrii mai aveau șanse minime de a se califica în fazele eliminatorii Europa League, fanii au ales să vină datorită importanței competiției și a renumelui turcilor, în vreme ce ciucanii vin pe Arena Națională din postura de nou-promovată aflată pe loc de baraj.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Observator
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii investiți doar în această iarnă. Exclusiv
Fanatik.ro
Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii investiți doar în această iarnă. Exclusiv
13:34
LIVE SCORECarlos Alcaraz – Novak Djokovic, în finala Australian Open. Ibericul ratează 6 mingi de break în setul 4
13:24
FCSB – Csikszereda LIVE TEXT (20:00). Roș-albaștrii au nevoie disperată de victorie în lupta la play-off
13:15
Farul Constanța – Universitatea Craiova, LIVE TEXT (17:15). Oltenii se pot distanţa în fruntea clasamentului
12:55
Din România, în Germania. Transfer important pentru un fotbalist din Liga 1
12:50
“Un milion de euro cu totul”. Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo. Toate detaliile mutării
12:30
“Cutremur” în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 3 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 4 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 5 FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer 6 Gata, se face transferul la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu clubul, jucătorul semnează luni!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate