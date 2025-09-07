Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară

Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară

Daniel Işvanca Publicat: 7 septembrie 2025, 23:27

Jucătorii Rapidului pe Giulești / Sportpictures

Aflată în căutarea unui mijlocaș, Rapid se va despărți de Omar El Sawy în ultima zi de mercato. Fotbalistul revenit în Giulești după împrumutul la Sepsi Sfântu Gheorghe va fi cedat din nou timp de un sezon.

De această dată, jucătorul în vârstă de 21 de ani va avea ocazia de a evolua pentru una dintre echipele care luptă pentru clasarea pe un loc de play-off în Liga 1.

Omar El Sawy pleacă de la Rapid! Unde ajunge extrema alb-vișinie

Împrumutat în sezonul trecut de Rapid la Sepsi Sfântu Gheorghe, formație care a retrogradat în liga a doua, Omar El Sawy va juca din nou la o altă echipă. Giuleștenii au bătut palma cu Universitatea Cluj, iar acesta va evolua sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău până la finalul acestui sezon.

Potrivit digisport.ro, fotbalistul în vârstă de 21 de ani va îmbrăca tricoul „șepcilor roșii”, actele fiind deja făcute pentru transferul acestuia. Cel mai probabil, anunțul oficial va fi făcut în cursul zilei de luni.

Aflat la Rapid din iulie 2023, când a fost cumpărat în schimbul sumei de 400.000 de euro de la Csikszereda, El Sawy nu a strâns decât 12 meciuri în tricoul alb-vișiniu.

Cifrele carierei lui Omar El Sawy

  • CSM Târgu Mureș, Csikszereda, Sepsi și Rapid sunt echipele pentru care a jucat
  • 34 de meciuri a jucat pe prima scenă a fotbalului românesc: 6 goluri și 3 pase decisive
  • 5 selecții pentru naționala U20 a României
  • 550.000 de euro cotă de piață

 

 

