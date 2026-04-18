Plecare de la Univ. Craiova! Jucătorul n-a mai așteptat până la finalul sezonului: “Cu inima puțin apăsată”

Andrei Nicolae Publicat: 18 aprilie 2026, 15:47

Jucătorii de la Universitatea Craiova, după un meci / Sport Pictures

Lyes Houri, mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, și-a anunțat plecarea de la formația din Bănie cu șase etape înainte de finalul sezonului. Francezul a fost asociat în ultima perioadă cu despărțirea de alb-albaștri, iar evenimentul iminent s-a produs puțin mai devreme decât se aștepta.

Universitatea Craiova a aflat deja numele primului fotbalist pe care nu se va baza în sezonul viitor, iar acela este Lyes Houri. Fotbalistul de 30 de ani folosit extrem de rar din a doua jumătate a sezonului nu a mai așteptat până la finalul stagiunii și a postat un mesaj de “adio” pe rețelele sociale.

Mesajul lui Lyes Houri

În textul de despărțire, Houri le-a urat baftă colegilor săi, le-a mulțumit fanilor și clubului, însă nu a ezitat să spună că plecarea nu se produce în cei mai plăcuți termeni.

După 3 ani petrecuți la club, a venit momentul să îmi iau rămas-bun. Le mulțumesc clubului, fanilor și tuturor oamenilor din acest oraș care m-au primit ca și cum aș fi fost acasă.

O parte din mine va susține mereu Universitatea Craiova. Plec cu gândul că am dat tot ce am putut și că am încercat să fac tot ce a depins de mine. Le doresc tot binele colegilor mei, pentru că sunt oameni extraordinari, dar și clubului, pentru viitor.

Este un rămas-bun spus cu inima puțin apăsată, însă atunci când o poveste nu mai are pagini de scris, e mai bine să mergi mai departe. Nu voi uita niciodată acești 3 ani petrecuți alături de voi. Mulțumesc încă o dată pentru tot! HAI ȘTIINȚA“, a scris Houri.

 
Sezonul acesta, Houri a adunat 28 de meciuri pentru Universitatea Craiova, fiind titular în doar 11 dintre ele. După prima parte a sezonului, în care a fost un om de bază, francezul a intrat într-un con de umbră, iar totul a culminat cu penalty-ul comis în meciul decisiv pentru calificarea în fazele eliminatorii Conference League, cel pierdut cu AEK Atena în mod dramatic cu 3-2. De atunci, a apărut informația potrivit căreia Houri va pleca în vară din Bănie.

Francezul a ajuns prima dată la Craiova în 2021, împrumutat de la Fehervar, după care s-a întors în Ungaria. În 2023, Houri s-a întors în Bănie, adunând în total aproape patru ani în alb și albastru. În 103 meciuri pentru olteni, mijlocașul a strâns opt goluri și 11 pase decisive.

