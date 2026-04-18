Plecare de la Univ. Craiova! Jucătorul n-a mai așteptat până la finalul sezonului: “Cu inima puțin apăsată”

Lyes Houri, mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, și-a anunțat plecarea de la formația din Bănie cu șase etape înainte de finalul sezonului. Francezul a fost asociat în ultima perioadă cu despărțirea de alb-albaștri, iar evenimentul iminent s-a produs puțin mai devreme decât se aștepta.

Universitatea Craiova a aflat deja numele primului fotbalist pe care nu se va baza în sezonul viitor, iar acela este Lyes Houri. Fotbalistul de 30 de ani folosit extrem de rar din a doua jumătate a sezonului nu a mai așteptat până la finalul stagiunii și a postat un mesaj de “adio” pe rețelele sociale.

Mesajul lui Lyes Houri

În textul de despărțire, Houri le-a urat baftă colegilor săi, le-a mulțumit fanilor și clubului, însă nu a ezitat să spună că plecarea nu se produce în cei mai plăcuți termeni.

“După 3 ani petrecuți la club, a venit momentul să îmi iau rămas-bun. Le mulțumesc clubului, fanilor și tuturor oamenilor din acest oraș care m-au primit ca și cum aș fi fost acasă.

O parte din mine va susține mereu Universitatea Craiova. Plec cu gândul că am dat tot ce am putut și că am încercat să fac tot ce a depins de mine. Le doresc tot binele colegilor mei, pentru că sunt oameni extraordinari, dar și clubului, pentru viitor.