"Poate câştiga Rapid titlul?" Răzvan Lucescu a răspuns fără să stea pe gânduri, dar a tras un semnal de alarmă - Antena Sport

Răzvan Lucescu, antrenorul care o ducea pe Rapid până în sferturile Cupei UEFA în 2006, a vorbit despre şansele formaţiei din Giuleşti de a câştiga titlul în acest sezon. Sub comanda lui Costel Gâlcă, Rapid este pe primul loc, înaintea meciului cu FC Botoşani, din etapa cu numărul 19 al Ligii 1.

În primele 18 etape, Rapid a înregistrat 11 victorii, 5 rezultate de egalitate şi 2 înfrângeri. În cazul unei victorii în meciul cu FC Botoşani, Rapid se poate distanţa la 5 puncte faţă de locul secund.

Răzvan Lucescu are încredere că Rapid poate câştiga titlul în Liga 1

Fostul antrenor al Rapidului, Răzvan Lucescu, este de părere că echipa lui Costel Gâlcă poate câştiga titlul în acest sezon, dar vorbeşte doar ţinând cont de situaţia din campionat din acest moment.

Antrenorul celor de la PAOK Salonic a tras un semnal de alarmă şi a anunţat că lucrurile se pot schimba radical în următoarele luni, iar ceea ce se va întâmpla în lunile martie şi aprilie, adică în play-off, va fi decisiv în ceea ce priveşte lupta pentru titlu:

“(n.r. Credeți că poate câștiga Rapid titlul?) Da. Acum, în luna decembrie, da. Va conta ce va fi însă în luna martie, aprilie.