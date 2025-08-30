"Poate pleca pe cinci milioane!" Basarab Panduru, val de laude pentru o vedetă din Liga 1: "Nebunie de jucător" - Antena Sport

Închide meniul
“Poate pleca pe cinci milioane!” Basarab Panduru, val de laude pentru o vedetă din Liga 1: “Nebunie de jucător”

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 16:25

Captură orangesport

Basarab Panduru a vorbit despre o vedetă din Liga 1. Fostul internațional a venit cu un val de laude pentru jucător și a transmis că acesta poate prinde un transfer important.

Este vorba despre Ștefan Baiaram, care a contribuit la calificarea Universității Craiova în grupa principală de Coference League. În opinia lui Basarab Panduru, vedeta din Bănie poate fi vândută de Mihai Rotaru în schimbul a 5 milioane de euro.

Basarab Panduru a venit cu un val de laude pentru Ștefan Baiaram

Baiaram a explicat că Universitatea Craiova se va duela cu adversari dificili în Conference League, însă a transmis faptul că adversarii oltenilor ar putea fi impresionați de Ștefan Baiaram, la meciurile directe.

Fostul internațional l-a lăudat apoi pe jucătorul lui Mirel Rădoi și a spus că Mihai Rotaru și-ar putea umple conturile, de pe urma unui posibil transfer al acestuia.

“Asta e o grupă grea, le-ai luat pe cele mai grele. Mă gândeam că joci cu echipele astea, să-ţi vadă jucătorul exact în meci şi să vrea să-l cumpere. De la noi, din România, dacă n-ai cinci milioane nu cumperi pe nimeni.

Ce echipă de aici ar putea să cumpere? (n.r. – Sparta Praga) Da, că a dat cinci milioane. Poate da cinci milioane că a mai dat. Nu e uşor pentru multe să dai cinci milioane. Rapid Viena nu-ţi dă nimic, Rakow nu cred că dă.

Mă gândeam la Baiaram la cine poate să-l ia… Mainz şi Sparta Praga. Baiaram, mai ales la ce face acum, e o mare nebunie de jucător, deja de anul trecut. A marcat 11 goluri sezonul trecut, cu multe meciuri titular, puţine meciuri rezervă, iar felul în care joacă şi golurile lui… A dat şi două goluri cu capul într-un meci, din fiecare procedeu are goluri.

Dacă o ţine aşa, poate pleca pe cinci milioane”, a spus Basarab Panduru, la primasport.ro.

Mihai Rotaru, veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova: “Va fi o primă suplimentară”

Mihai Rotaru a venit cu o veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova. Patronul a dezvăluit că aceștia vor primi o „primă suplimentară”, după calificarea în Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi se vor lupta pentru calificarea în primăvara europeană, fiind calificați în grupa principală a Conference League. Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah sunt adversarele Universității Craiova.

După aflarea adversarilor, Mihai Rotaru a explicat că jucătorii au deja, în contract, câte o primă pentru calificarea în cupele europene.

Totuși, patronul oltenilor a venit cu o veste bună. Acesta a decis să ofere o altă sumă de bani, după performanța obținută de olteni.

„În afară de contracte, va fi o primă suplimentară. Nu discutăm așa ceva. De-a lungul timpului, când mai veneau căpitanii la mine să ceară prime, dar asta nu s-a mai întâmplat de mult, le ziceam: Băieți, datoria voastră e să cereți prime, datoria mea este să vă resping, așa că hai să mergem mai departe.

Ei au prime bune în contract, dar vor avea și prime suplimentare, pe care le voi discuta. Așa am hotărât cu acționarii. Nici nu contează cât e, atât timp cât e ceva în plus, cred eu că e bine-venită”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

