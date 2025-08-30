"Poate pleca pe cinci milioane!" Basarab Panduru, val de laude pentru o vedetă din Liga 1: "Nebunie de jucător" - Antena Sport

Basarab Panduru a vorbit despre o vedetă din Liga 1. Fostul internațional a venit cu un val de laude pentru jucător și a transmis că acesta poate prinde un transfer important.

Este vorba despre Ștefan Baiaram, care a contribuit la calificarea Universității Craiova în grupa principală de Coference League. În opinia lui Basarab Panduru, vedeta din Bănie poate fi vândută de Mihai Rotaru în schimbul a 5 milioane de euro.

Basarab Panduru a venit cu un val de laude pentru Ștefan Baiaram

Baiaram a explicat că Universitatea Craiova se va duela cu adversari dificili în Conference League, însă a transmis faptul că adversarii oltenilor ar putea fi impresionați de Ștefan Baiaram, la meciurile directe.

Fostul internațional l-a lăudat apoi pe jucătorul lui Mirel Rădoi și a spus că Mihai Rotaru și-ar putea umple conturile, de pe urma unui posibil transfer al acestuia.

“Asta e o grupă grea, le-ai luat pe cele mai grele. Mă gândeam că joci cu echipele astea, să-ţi vadă jucătorul exact în meci şi să vrea să-l cumpere. De la noi, din România, dacă n-ai cinci milioane nu cumperi pe nimeni.