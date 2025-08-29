Mihai Rotaru, veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova: "Va fi o primă suplimentară" - Antena Sport

Mihai Rotaru a venit cu o veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova. Patronul a dezvăluit că aceștia vor primi o „primă suplimentară”, după calificarea în Conference League.
Oltenii lui Mirel Rădoi se vor lupta pentru calificarea în primăvara europeană, fiind calificați în grupa principală a Conference League. Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah sunt adversarele Universității Craiova.
Mihai Rotaru a venit cu o veste uriașă pentru jucătorii de la Universitatea Craiova
După aflarea adversarilor, Mihai Rotaru a explicat că jucătorii au deja, în contract, câte o primă pentru calificarea în cupele europene.
Totuși, patronul oltenilor a venit cu o veste bună. Acesta a decis să ofere o altă sumă de bani, după performanța obținută de olteni.
„În afară de contracte, va fi o primă suplimentară. Nu discutăm așa ceva. De-a lungul timpului, când mai veneau căpitanii la mine să ceară prime, dar asta nu s-a mai întâmplat de mult, le ziceam: Băieți, datoria voastră e să cereți prime, datoria mea este să vă resping, așa că hai să mergem mai departe.
Ei au prime bune în contract, dar vor avea și prime suplimentare, pe care le voi discuta. Așa am hotărât cu acționarii. Nici nu contează cât e, atât timp cât e ceva în plus, cred eu că e bine-venită”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL: “Trebuie să ne calificăm”
Mihai Rotaru a oferit prima reacție după tragerea la sorți a grupei principale din Conference League. Patronul Universității Craiova a analizat adversarele din Europa și a venit cu un verdict.
Universitatea Craiova se va duela, în grupa principală din Conference League, cu: Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah.