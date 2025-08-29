Mihai Rotaru, veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova: "Va fi o primă suplimentară" - Antena Sport

Mihai Rotaru a venit cu o veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova. Patronul a dezvăluit că aceștia vor primi o „primă suplimentară”, după calificarea în Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi se vor lupta pentru calificarea în primăvara europeană, fiind calificați în grupa principală a Conference League. Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah sunt adversarele Universității Craiova.

Mihai Rotaru a venit cu o veste uriașă pentru jucătorii de la Universitatea Craiova

După aflarea adversarilor, Mihai Rotaru a explicat că jucătorii au deja, în contract, câte o primă pentru calificarea în cupele europene.

Totuși, patronul oltenilor a venit cu o veste bună. Acesta a decis să ofere o altă sumă de bani, după performanța obținută de olteni.

„În afară de contracte, va fi o primă suplimentară. Nu discutăm așa ceva. De-a lungul timpului, când mai veneau căpitanii la mine să ceară prime, dar asta nu s-a mai întâmplat de mult, le ziceam: Băieți, datoria voastră e să cereți prime, datoria mea este să vă resping, așa că hai să mergem mai departe.