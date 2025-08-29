Mihai Rotaru, veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova: "Va fi o primă suplimentară" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Rotaru, veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova: “Va fi o primă suplimentară”

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 16:46

Mihai Rotaru a venit cu o veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova. Patronul a dezvăluit că aceștia vor primi o „primă suplimentară”, după calificarea în Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi se vor lupta pentru calificarea în primăvara europeană, fiind calificați în grupa principală a Conference League. Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah sunt adversarele Universității Craiova.

După aflarea adversarilor, Mihai Rotaru a explicat că jucătorii au deja, în contract, câte o primă pentru calificarea în cupele europene.

Totuși, patronul oltenilor a venit cu o veste bună. Acesta a decis să ofere o altă sumă de bani, după performanța obținută de olteni.

„În afară de contracte, va fi o primă suplimentară. Nu discutăm așa ceva. De-a lungul timpului, când mai veneau căpitanii la mine să ceară prime, dar asta nu s-a mai întâmplat de mult, le ziceam: Băieți, datoria voastră e să cereți prime, datoria mea este să vă resping, așa că hai să mergem mai departe.

Ei au prime bune în contract, dar vor avea și prime suplimentare, pe care le voi discuta. Așa am hotărât cu acționarii. Nici nu contează cât e, atât timp cât e ceva în plus, cred eu că e bine-venită”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

Mihai Rotaru a oferit prima reacție după tragerea la sorți a grupei principale din Conference League. Patronul Universității Craiova a analizat adversarele din Europa și a venit cu un verdict.

Universitatea Craiova se va duela, în grupa principală din Conference League, cu: Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah.

Mihai Rotaru s-a declarat optimist și a transmis că Universitatea Craiova va obține 11 puncte, în grupa de Conference League.

Acesta a spus că adversarii oltenilor sunt dificili, însă a transmis că echipa sa trebuie să se califice în primăvara europeană.

“E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai bună, putea să fie și mai rea. E ok. E o grupă de Conference League. Sperăm să mergem mai departe. Se joacă, sigur că da. Noi comparăm adversarii pe care îi întâlnim cu cei de care am trecut. Ne-am prezentat foarte bine cu Başakşehir.

Sigur, sunt echipe foarte bune: Mainz, Sparta Praga. Cu 8 puncte ieși din grupă și mergi în play-off, iar cu 10 sau 11 ești în optimi. Trebuie să ne calificăm.

Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. O luăm în funcție de campionat. Cu Mainz e cel mai greu, joacă în Bundesliga. Și cu Sparta Praga e greu, la fel și cu AEK Atena. Eu zic că se joacă. O să vedem în decembrie. Nu știu dacă e bine sau e rău. Vom afla”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

