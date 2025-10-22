"Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu" Declaraţie incendiară înainte de El Clasico - Antena Sport

Închide meniul
“Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu” Declaraţie incendiară înainte de El Clasico

Publicat: 22 octombrie 2025, 9:50

Barcelona - Profimedia Images

Alejandro Balde a avut o declaraţie incendiară, înainte de El Clasico, duelul dintre Real Madrid şi Barcelona, ce va avea loc duminică, de la ora 17:15, în format live text pe as.ro.

În sezonul precedent, catalanii au marcat 16 goluri în cele patru dueluri cu galacticii, pe care i-au învins cu 4-0 şi 4-3 în La Liga, cu 5-2 în Supercupa Spaniei şi cu 3-2 în finala Cupei Regelui.

Alejandro Balde: “Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu”

Balde aruncă în aer marele derby, unul înaintea căruia madrilenii sunt pe primul loc în La Liga, cu 24 de puncte, la două lungimi de echipa lui Hansi Flick.

”Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu, dar cel mai important este cine câștigă cele trei puncte. Cred că avem sentimente bune înainte de El Clásico, dar nu contează care echipă este într-o formă mai bună. În acest meci, orice se poate întâmpla”, a spus Balde.

David Alaba, out pentru El Clasico

Pentru duelul cu formația antrenată de Hansi Flick, Xabi Alonso nu se va putea baza pe David Alaba, care a suferit o accidentare ce nu îi va permite să fie apt pentru marele meci.

Fundaşul a suferit o accidentare musculară la piciorul drept. Austriacul va absenta între 7 și 10 zile, ceea ce înseamnă că el nu va fi apt pentru disputa cu Barcelona.

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani, al cărui contract cu Real Madrid va expira la finalul acestui sezon, a jucat în total patru partide pentru vicecampioana Spaniei în acest sezon: trei în campionat și una în Champions League.

