La Liga a cedat presiunii imense. Villarreal - Barcelona nu se va mai juca la Miami - Antena Sport

Liga spaniolă de fotbal, aflată sub presiune de mai multe săptămâni, a anunţat, marţi seara, că a renunţat să organizeze meciul de campionat dintre echipele Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Statele Unite, relatează AFP.

“La Liga doreşte să informeze că, în urma discuţiilor cu promotorul meciului la Miami, s-a luat decizia de a anula evenimentul din cauza incertitudinii generate în ultimele săptămâni în Spania“, a transmis organizaţia într-un comunicat. La Liga a adăugat că “regretă că nu a putut profita de această oportunitate istorică de a organiza un meci de campionat în străinătate pentru prima oară“.

Reacția cluburilor Barcelona și Villarreal

FC Barcelona a reacţionat şi ea a în cursul serii de marţi, asigurând că “respectă” decizia anulării meciului, deplângând totodată “ocazia ratată de a promova imaginea competiţiei pe o piaţă strategică şi capabilă să genereze resurse în beneficiul tuturor”. La rândul său, antrenorul lui Villarreal, Marcelino, a afirmat că anunţul La Liga, transmis în pauza meciului cu Manchester City (0-2), din Liga Campionilor, reprezintă “o lipsă de respect faţă de conducători, club, jucători şi suporteri”.

Această iniţiativă a fost unanim denunţată de cluburile spaniole în ultimele zile, în frunte cu Real Madrid, dar şi de mai mulţi jucători ai Barcei, între care olandezul Frenkie de Jong. La apelul Sindicatului jucătorilor spanioli (AFE), toate echipele din La Liga au refuzat să dispute primele secunde ale meciurilor lor din weekend-ul trecut, în semn de protest faţă de acest proiect.

