La Liga a cedat presiunii imense. Villarreal - Barcelona nu se va mai juca la Miami - Antena Sport

Liga spaniolă de fotbal, aflată sub presiune de mai multe săptămâni, a anunţat, marţi seara, că a renunţat să organizeze meciul de campionat dintre echipele Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Statele Unite, relatează AFP.
“La Liga doreşte să informeze că, în urma discuţiilor cu promotorul meciului la Miami, s-a luat decizia de a anula evenimentul din cauza incertitudinii generate în ultimele săptămâni în Spania“, a transmis organizaţia într-un comunicat. La Liga a adăugat că “regretă că nu a putut profita de această oportunitate istorică de a organiza un meci de campionat în străinătate pentru prima oară“.
Reacția cluburilor Barcelona și Villarreal
FC Barcelona a reacţionat şi ea a în cursul serii de marţi, asigurând că “respectă” decizia anulării meciului, deplângând totodată “ocazia ratată de a promova imaginea competiţiei pe o piaţă strategică şi capabilă să genereze resurse în beneficiul tuturor”. La rândul său, antrenorul lui Villarreal, Marcelino, a afirmat că anunţul La Liga, transmis în pauza meciului cu Manchester City (0-2), din Liga Campionilor, reprezintă “o lipsă de respect faţă de conducători, club, jucători şi suporteri”.
Această iniţiativă a fost unanim denunţată de cluburile spaniole în ultimele zile, în frunte cu Real Madrid, dar şi de mai mulţi jucători ai Barcei, între care olandezul Frenkie de Jong. La apelul Sindicatului jucătorilor spanioli (AFE), toate echipele din La Liga au refuzat să dispute primele secunde ale meciurilor lor din weekend-ul trecut, în semn de protest faţă de acest proiect.
Villarreal 🆚 Barcelona in Miami is OFF 🇺🇸❌
La Liga has made the decision due to the “uncertainty generated in Spain” after the announcement to have a Spanish league match take place in the USA. pic.twitter.com/VoPVBfkgOC
Presiunea s-a accentuat în ultimele ore, în special din cauza declaraţiilor a doi jucători de la Real Madrid, Thibaut Courtois şi Dani Carvajal, care au susţinut că organizarea acestui meci în Statele Unite ar “denatura competiţia” şi ar fi avantajat-o pe Barcelona. Primele bilete pentru acest meci, care urma să se dispute pe 20 decembrie pe Hard Rock Stadium din Miami, ar fi urmat să fie disponibile în cursul după-amiezii, dar prenotările au fost “amânate” pe o perioadă nedefinită ţinând cont de contextul din Spania.
La rândul său, UEFA, deşi s-a declarat “împotriva” disputării în străinătate a unor meciuri de campionat, a autorizat totuşi La Liga şi Serie A să organizeze meciurile Villarreal – FC Barcelona la Miami şi AC Milan – Como în Australia, provocând opoziţia a numeroase cluburi şi grupuri de suporteri în Europa. Meciul ar urma să se dispute în final pe Estadio de la Ceramica, arena lui Villarreal, pe 21 decembrie, potrivit agerpres.ro.
