Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Prestaţie de copii mici" Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Prestaţie de copii mici” Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA!

“Prestaţie de copii mici” Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 decembrie 2025, 13:05

Comentarii
Prestaţie de copii mici Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA!

Gheorghe Mustaţă / Profimedia Images

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, i-a criticat dur pe jucătorii trimişi în teren de Charalambous şi Pintilii la meciul de Cupă cu UTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea FCSB-ului a decis să îi menajeze pe titulari, pentru a fi proaspeţi la meciul cu Dinamo, iar UTA a umilit-o pe FCSB, învingând-o cu 3-0 în Cupă.

Mustaţă: “Jucătorii ar trebui să îşi dea viaţa pe teren sâmbătă”

“Cupa este un obiectiv pentru oricare dintre echipe, te duce în Europa League. Dar, din cauza faptului că stăm prost în campionat, s-a luat o decizie ca jucătorii să fie menajați pentru meciul cu Dinamo. 

Sperăm să câștigăm cu Dinamo, dacă tot am menajat acești jucători, cred că ar trebui să își dea viața pe teren sâmbătă și cele trei puncte să rămână la noi.

A fost o prestație de copii mici, foarte urâtă. Acei copii aveau șansa să arate că merită să joace la echipa mare”, a declarat Gheorghe Mustaţă pentru fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

După eşecul ruşinos cu UTA, FCSB încă păstrează şanse să se califice în sferturile Cupei României, datorită victoriei din prima etapă, 3-1, cu Gloria Bistriţa. După două deplasări, FCSB va juca tot în deplasare şi ultimul meci din grupele Cupei României, cu Universitatea Craiova.

Lider în grupa FCSB-ului e UTA, cu 4 puncte. FCSB e momentan pe 2, la egalitate de puncte cu Craiova, dar oltenii joacă în această seară, de la ora 21:00, în deplasare, cu Petrolul. Gloria Bistriţa are şi ea 3 puncte, după ce a învins-o cu 2-1 pe Sănătatea Cluj, “lanterna” grupei, fără niciun punct.

Dinamo e pe locul 3 în campionat înaintea derby-ului cu FCSB, cu 34 de puncte. Campioana e pe 9, cu 10 puncte mai puţin decât “câinii”. “Derby de România” se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, gazdă fiind FCSB.

Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de războiMedvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Observator
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Fanatik.ro
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
13:58
După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an
13:52
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:49
Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii
13:44
VIDEOJamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets, 135-120 cu Indiana Pacers
13:23
Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0
13:07
Eva Kerekes nu mai suportă ostilitatea dintre România şi Ungaria: “Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad 6 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz