"Prestaţie de copii mici" Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA! - Antena Sport

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, i-a criticat dur pe jucătorii trimişi în teren de Charalambous şi Pintilii la meciul de Cupă cu UTA.

Conducerea FCSB-ului a decis să îi menajeze pe titulari, pentru a fi proaspeţi la meciul cu Dinamo, iar UTA a umilit-o pe FCSB, învingând-o cu 3-0 în Cupă.

Mustaţă: “Jucătorii ar trebui să îşi dea viaţa pe teren sâmbătă”

“Cupa este un obiectiv pentru oricare dintre echipe, te duce în Europa League. Dar, din cauza faptului că stăm prost în campionat, s-a luat o decizie ca jucătorii să fie menajați pentru meciul cu Dinamo.

Sperăm să câștigăm cu Dinamo, dacă tot am menajat acești jucători, cred că ar trebui să își dea viața pe teren sâmbătă și cele trei puncte să rămână la noi.

A fost o prestație de copii mici, foarte urâtă. Acei copii aveau șansa să arate că merită să joace la echipa mare”, a declarat Gheorghe Mustaţă pentru fanatik.ro.