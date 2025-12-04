WTT Finals Hong Kong 2025 e live în AntenaPLAY (10-14 decembrie). Toate detaliile - Antena Sport

Închide meniul
WTT Finals Hong Kong 2025 e live în AntenaPLAY (10-14 decembrie). Toate detaliile

Dan Roșu Publicat: 4 decembrie 2025, 12:33

Sun Yingsha, în timpul unui meci - Profimedia Images

WTT Finals Hong Kong 2025 se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie şi competiţia la care vor participa cei mai buni 16 jucători din lume, pe tablourile masculin şi feminin, şi cele mai bune 8 perechi de dublu mixt, va fi exclusiv în AntenaPLAY.

Turneul cu premii totale de 1.3 milioane de dolari nu va avea la start niciun reprezentant al României, asta după ce Bernadette Szocs ajungea în 2024 până în faza semifinalelor, fiind eliminată dramatic de Wang Manyu.

WTT Finals Hong Kong 2025 e live în AntenaPLAY

Jucătorii prezenţi pe tabloul masculin sunt Wang Chuqin, Lin Shidong, Hugo Calderano, Truls Moregard, Tomozaku Harimoto, Felix Lebrun, Liang Jingkun, Sora Matsushima, Dang Qi, Alexis Lebrun, Xiang Peng, Benedikt Duda, Lin Yun-Ju, An Jaehyun, Anders Lind şi Simon Gauzy.

Jucătoarele prezente pe tabloul feminin sunt: Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Kuai Man, Wang Yidi, Miwa Harimoto, Zhu Yuling, Mima Ito, Chen Yi, Hina Hayata, Honoka Hashimoto, Shin Yubin, Shi Xunyao, Satsuki Odo, Miyu Nagasaki şi Joo Cheonhui.

Bernadette Szocs, în semifinalele din 2024

Bernadette Szocs a făcut cel mai bun turneu al carierei, la competiţia de final de an care a adus la start cele mai bune 16 jucătoare ale lumii, în 2024. Chiar dacă a pierdut dramatic semifinala cu Wang Manyu, 3-4, Bernie a fost aproape de o revenire istorică.

Szocs a fost condusă cu 3-0 la seturi şi părea că nu are nicio şansă să intre în joc. Au urmat însă alte trei seturi în care Bernadette a evoluat incredibil, ducând meciul în decisiv. Szocs a fost învinsă, dar comentatorii partidei au fost uimiţi de evoluţia ei.

“Wang Manyu, cu un semn real de respect, la strângerea de mână de la final. Nu vezi aşa ceva des în tenisul de masă feminin, acest contact vizual pe care l-au avut cele două.

Wang Manyu a avut un mesaj către adversara ei, spunând `Bernie, ai jucat un tenis incredibil azi`. Wang Manyu poate răsufla uşurată. Fani ai tenisului de masă, am primit ce ne-am dorit”, au spus comentatorii meciului transmis exclusiv în AntenaPLAY.

Bernadette Szocs a cucerit medalia de bronz la Turneul Campioanelor de la Fukuoka, după ce s-a oprit în semifinalele tabloului de simplu.

