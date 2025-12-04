WTT Finals Hong Kong 2025 e live în AntenaPLAY (10-14 decembrie). Toate detaliile - Antena Sport

WTT Finals Hong Kong 2025 se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie şi competiţia la care vor participa cei mai buni 16 jucători din lume, pe tablourile masculin şi feminin, şi cele mai bune 8 perechi de dublu mixt, va fi exclusiv în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turneul cu premii totale de 1.3 milioane de dolari nu va avea la start niciun reprezentant al României, asta după ce Bernadette Szocs ajungea în 2024 până în faza semifinalelor, fiind eliminată dramatic de Wang Manyu.

WTT Finals Hong Kong 2025 e live în AntenaPLAY

Jucătorii prezenţi pe tabloul masculin sunt Wang Chuqin, Lin Shidong, Hugo Calderano, Truls Moregard, Tomozaku Harimoto, Felix Lebrun, Liang Jingkun, Sora Matsushima, Dang Qi, Alexis Lebrun, Xiang Peng, Benedikt Duda, Lin Yun-Ju, An Jaehyun, Anders Lind şi Simon Gauzy.

Jucătoarele prezente pe tabloul feminin sunt: Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Kuai Man, Wang Yidi, Miwa Harimoto, Zhu Yuling, Mima Ito, Chen Yi, Hina Hayata, Honoka Hashimoto, Shin Yubin, Shi Xunyao, Satsuki Odo, Miyu Nagasaki şi Joo Cheonhui.

Bernadette Szocs, în semifinalele din 2024

Bernadette Szocs a făcut cel mai bun turneu al carierei, la competiţia de final de an care a adus la start cele mai bune 16 jucătoare ale lumii, în 2024. Chiar dacă a pierdut dramatic semifinala cu Wang Manyu, 3-4, Bernie a fost aproape de o revenire istorică.