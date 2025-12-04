Ce scriu bulgarii despre transferul de 1 milion de euro pregătit de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Ce scriu bulgarii despre transferul de 1 milion de euro pregătit de Gigi Becali la FCSB

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 12:59

FCSB a început negocierile pentru transferul lui Konstantinos Balogiannis, fotbalist care evoluează în Bulgaria, la Botev Plovdiv. El joacă pe postul de fundaş stâga şi are 26 de ani.

Informația a fost preluată și de presa din Bulgaria. Sportal.bg au anunţat că sunt şanse foarte mari ca Botev Plovdiv să-l cedeze din această iarnă, mai ales că jucătorul intră în ultimele şase luni de contract.

Cine este Konstantinos Balogiannis

Născut în Grecia, Konstantinos Balogiannis (26 ani) a evoluat la juniori pentru Arsenal şi PAOK. În cariera de fotbalist profesionist, fundaşul a evolua pentru PAOK, Valos, OFI şi Botev Plovdiv. Pentru ultima formaţie, el a evolut în 73 de partide şi a marcat 2 goluri. El a fost selectat şi la loturile naţionalei Greciei, Under 19 si 21, dar la naţionala mare nu a fost convocat. Potrivit transfermarkt, Konstantinos Balogiannis este cotat la 1 milion de euro.

