Ce scriu bulgarii despre transferul de 1 milion de euro pregătit de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

FCSB a început negocierile pentru transferul lui Konstantinos Balogiannis, fotbalist care evoluează în Bulgaria, la Botev Plovdiv. El joacă pe postul de fundaş stâga şi are 26 de ani.
Informația a fost preluată și de presa din Bulgaria. Sportal.bg au anunţat că sunt şanse foarte mari ca Botev Plovdiv să-l cedeze din această iarnă, mai ales că jucătorul intră în ultimele şase luni de contract.
Cine este Konstantinos Balogiannis
Născut în Grecia, Konstantinos Balogiannis (26 ani) a evoluat la juniori pentru Arsenal şi PAOK. În cariera de fotbalist profesionist, fundaşul a evolua pentru PAOK, Valos, OFI şi Botev Plovdiv. Pentru ultima formaţie, el a evolut în 73 de partide şi a marcat 2 goluri. El a fost selectat şi la loturile naţionalei Greciei, Under 19 si 21, dar la naţionala mare nu a fost convocat. Potrivit transfermarkt, Konstantinos Balogiannis este cotat la 1 milion de euro.
- Negocieri avansate pentru Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Clubul care le-a pus contractele pe masă
- După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an
- Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0
- “Prestaţie de copii mici” Mustaţă i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului după umilinţa cu UTA!
- Răspunsul lui Marius Şumudică atunci când a fost întrebat de transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Rapid!