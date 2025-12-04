Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răspunsul lui Marius Şumudică atunci când a fost întrebat de transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Rapid! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Răspunsul lui Marius Şumudică atunci când a fost întrebat de transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Rapid!

Răspunsul lui Marius Şumudică atunci când a fost întrebat de transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Rapid!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 decembrie 2025, 12:22

Comentarii
Răspunsul lui Marius Şumudică atunci când a fost întrebat de transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Rapid!

Denis Alibec / Sport Pictures

Marius Şumudică (54 de ani) a fost întrebat despre varianta unui transfer al lui Denis Alibec (34 de ani) de la FCSB la Rapid. Şumudică e de părere că Alibec este net superior faţă de Baroan şi Jambor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Alibec e “pe făraş” la FCSB. Gigi Becali (67 de ani), care făcuse convenţie cu Alibec să nu îl critice public în momentul în care l-a convins să vină la FCSB, s-a arătat foarte nemulţumit de atacant. Becali a dezvăluit că Alibec a decis de unul singur să se opereze, fără să se consulte cu nimeni din club.

Marius Şumudică e convins! Alibec ar fi o variantă pentru Rapid: “E incomparabil mai bun ca Baroan sau Jambor”

“(n.r: Alibec ar fi o variantă pentru Rapid?) Incomparabil. Valoarea lui Alibec nu o poate lua nimeni. Nu poate nimeni să îl compare pe Alibec cu Baroan sau cu Jambor. Domnul Angelescu ştie cel mai bine, el cu Pederzoli şi cu Gâlcă”, a spus Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

Marius Şumudică a luat titlul cu Astra Giurgiu în 2016, atunci când în lotul echipei pe care o pregătea se aflau Alibec şi Budescu.

Denis Alibec a evoluat în numai 7 partide în campionat pentru FCSB în acest sezon, nereuşind niciun gol şi niciun assist. Alibec a înscris un gol în Cupa României, în meciul cu Gloria Bistriţa şi a mai avut o reuşită în 3 meciuri în Europa League.

Reclamă
Reclamă

Atacantul şi-a manifestat public supărarea pentru că se apelează rar la el, iar atunci când e introdus în teren e schimbat rapid. Alibec mărturisea că nu se aştepta la aşa ceva atunci când a decis să semneze cu FCSB. Alibec ar putea pleca în iarnă de la FCSB, iar Rapid ar putea profita în cazul în care Becali decide să îl lase liber. Alibec e cotat la 600.000 de euro de către transfermarkt.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Observator
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Fanatik.ro
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
14:15
Negocieri avansate pentru Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Clubul care le-a pus contractele pe masă
14:11
EXCLUSIVOvidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…”
13:58
După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an
13:52
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:49
Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii
13:44
VIDEOJamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets, 135-120 cu Indiana Pacers
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad 6 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz