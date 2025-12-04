Răspunsul lui Marius Şumudică atunci când a fost întrebat de transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Rapid! - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) a fost întrebat despre varianta unui transfer al lui Denis Alibec (34 de ani) de la FCSB la Rapid. Şumudică e de părere că Alibec este net superior faţă de Baroan şi Jambor.
Denis Alibec e “pe făraş” la FCSB. Gigi Becali (67 de ani), care făcuse convenţie cu Alibec să nu îl critice public în momentul în care l-a convins să vină la FCSB, s-a arătat foarte nemulţumit de atacant. Becali a dezvăluit că Alibec a decis de unul singur să se opereze, fără să se consulte cu nimeni din club.
Marius Şumudică e convins! Alibec ar fi o variantă pentru Rapid: “E incomparabil mai bun ca Baroan sau Jambor”
“(n.r: Alibec ar fi o variantă pentru Rapid?) Incomparabil. Valoarea lui Alibec nu o poate lua nimeni. Nu poate nimeni să îl compare pe Alibec cu Baroan sau cu Jambor. Domnul Angelescu ştie cel mai bine, el cu Pederzoli şi cu Gâlcă”, a spus Marius Şumudică pentru fanatik.ro.
Marius Şumudică a luat titlul cu Astra Giurgiu în 2016, atunci când în lotul echipei pe care o pregătea se aflau Alibec şi Budescu.
Denis Alibec a evoluat în numai 7 partide în campionat pentru FCSB în acest sezon, nereuşind niciun gol şi niciun assist. Alibec a înscris un gol în Cupa României, în meciul cu Gloria Bistriţa şi a mai avut o reuşită în 3 meciuri în Europa League.
Atacantul şi-a manifestat public supărarea pentru că se apelează rar la el, iar atunci când e introdus în teren e schimbat rapid. Alibec mărturisea că nu se aştepta la aşa ceva atunci când a decis să semneze cu FCSB. Alibec ar putea pleca în iarnă de la FCSB, iar Rapid ar putea profita în cazul în care Becali decide să îl lase liber. Alibec e cotat la 600.000 de euro de către transfermarkt.com.
