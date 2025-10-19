Anunţul lui Gigi Becali despre Denis Alibec, după ce s-a scris că atacantul va pleca în iarnă de la FCSB! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre Denis Alibec (34 de ani), după ce presa a scris că atacantul o va părăsi în iarnă pe FCSB.
Becali nu a negat această posibilitate. El a transmis însă că vrea să îl mai vadă la lucru pe Alibec înainte de a decide dacă îl păstrează sau nu în echipa sa.
Becali nu exclude varianta ca Denis Alibec să plece în iarnă
Becali a anunţat că Alibec va juca în meciul cu Bologna din Europa League. FCSB – Bologna se dispută joi, 23 octombrie, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
„Să plece dacă vrea. Habar n-am ce ziceți. Ce, mă uit eu la online? Stau liniștit, îmi văd de viața mea. Nu-mi trebuie, tată, mie. Habar n-am (n.r: dacă pleacă Alibec). E posibil.
(n.r.: Îl vreți în continuare?) Păi abia a început treaba, trebuie să-l vedem. Hai să-l vedem joi dacă merită (n.r: în meciul cu Bologna). Dacă dă gol și câștigăm? Păi atunci ce să mai… o să joace joi și gata!”, a declarat Gigi Becali pentru sport.ro.
Fanatik.ro a scris că Denis Alibec va pleca în iarnă de la FCSB. Potrivit publicaţiei citate, Gigi Becali ar fi şi el de acord cu această decizie.
Denis Alibec s-a certat cu fanii FCSB-ului după înfrângerea umilitoare a campioanei din meciul cu “lanterna” clasamentului. Metaloglobus a obţinut prima victorie din campionat contra FCSB-ului. Nemulţumit că era criticat de fani, Alibec s-a dus spre aceştia la finalul meciului, transmiţându-le că nu putea face nimic în condiţiile în care a evoluat doar 10 minute la Clinceni. Alibec l-a înlocuit în minutul 79 al meciului pe Darius Olaru.
Alibec i-a transmis anterior patronului FCSB-ului, Gigi Becali, că este nemulţumit de situaţia lui de la echipa campioană şi că se aştepta la altceva atunci când a acceptat să vină la roş-albaştri.
