Primele două “transferuri” de la Rapid, pentru sezonul viitor. Cei doi jucători care vor veni în Giuleşti

Viviana Moraru Publicat: 25 aprilie 2026, 12:58

Jucătorii Rapidului, la finalul unui meci/ Profimedia

Se ştiu deja primele două “transferuri” de la Rapid, pentru sezonul viitor. Giuleştenii se pregătesc pentru perioada de mercato de vară, cu cine etape rămase de disputat din actuala stagiune.

Rareş Pop (20 de ani) şi Omar El Sawy (22 de ani) vor fi primele mutări realizate de Rapid, în vară. Cei doi jucători vor reveni în Giuleşti, după împrumuturile la Petrolul, respectiv U Cluj.

Primele două “transferuri” de la Rapid, pentru sezonul viitor: Rareş Pop şi Omar El Sawy

Conform gsp.ro, Rareş Pop şi Omar El Sawy se vor pregăti sub comanda lui Costel Gâlcă la vară, pentru următorul sezon de Liga 1. Ambilor jucători le expiră împrumuturile, astfel că se vor întoarce în Giuleşti.

Rareş Pop a fost împrumutat la Petrolul, acolo unde a bifat 14 meciuri. Tânărul mijlocaş a reuşit să marcheze patru goluri, iar pentru giuleşteni va fi o soluţie în privinţa regulii U21, pentru sezonul următor.

De cealaltă parte, Omar El Sawy are şansa să facă eventul cu U Cluj, înainte să revină la Rapid. Mijlocaşul luptă pentru titlu şi Cupa României cu Universitatea Craiova, el fiind un jucător important în echipa lui Cristiano Bergodi. În acest sezon, El Sawy a bifat 25 de meciuri în toate competiţiile, reuşind să marcheze un gol.

Omar El Sawy a fost transferat de Rapid de la Csikszereda în vara lui 2023. El a bifat doar un sezon la formaţia de sub Grant, fiind împrumutat la Sepsi, iar ulterior la U Cluj.

Un alt jucător care ajunge la finalul împrumutul şi e pe cale să revină la Rapid este Cristi Ignat. Fundaşul de 23 de ani are însă viitorul incert, dat fiind faptul că a ajuns rezervă la Petrolul. Rămâne de văzut dacă giuleştenii vor conta pe el în sezonul viitor sau vor găsi o altă echipă unde să-l împrumute.

