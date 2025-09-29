Probleme pentru FCSB. Titutlarul accidentat în meciul cu Oţelul şi-a aflat diagnosticul - Antena Sport

FCSB se confruntă cu probleme înaintea unei săptămâni “de foc”. Daniel Graovac s-a accidentat în partida cu Oţelul, câştigată cu scorul de 1-0, şi la o zi după meci şi-a aflat diagnosticul.

Concret, fundaşul central al campioanei a suferit o ruptură musculară, urmând să fie supus şi unui RMN pentru a se stabili exact zona afectată.

Probleme pentru FCSB | Graovac ratează meciurile cu Young Boys şi Craiova

Conform golazo.ro, Daniel Graovac va rata duelurile din această săptămână ale FCSB-ului. Campioana se va duela joi cu Young Boys, de la ora 19:45. Ulterior, duminică, roş-albaştrii vor da piept cu Universitatea Craiova, duminică, de la ora 20:30.

Graovac a fost titularizat în partida cu Oţelul, el ieşind accidentat în minutul 33. Fundaşul bosniac a fost înlocuit de Vlad Chiricheş, care nu a fost trecut pe lista UEFA şi nu poate juca joi cu elveţienii.

Totodată, Elias Charalambous nu poate conta nici pe Joyskim Dawa, accidentat din luna martie, şi nici pe Ionuţ Cercel, care de asemenea se confruntă cu probleme de la începutul acestui sezon.