Probleme uriaşe la Rapid, înainte de reluarea campionatului. Un titular al lui Costel Gâlcă se operează - Antena Sport

Rapid se confruntă cu probleme uriaşe, înainte de reluarea campionatului. Un titular al lui Costel Gâlcă, anume Denis Ciobotariu, e nevoit să se opereze.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul central al giuleştenilor, în vârstă de 27 de ani, a fost integralist în toate cele opt etape de campionat desfăşurate până acum.

Probleme uriaşe la Rapid: Denis Ciobotariu se operează

Denis Ciobotariu va suferi o intervenţie chirurgicală la menisc, în următoarea perioadă. Conform digisport.ro, fundaşul central al Rapidului va sta departe de teren două luni, după operaţia la care va fi supus.

În ultima zi de mercato, Rapid l-a transferat pe Leo Bolgado, sub formă de împrumut de la CFR Cluj. Fundaşul brazilian i-ar putea lua locul lui Denis Ciobotariu în primul 11 al giuleştenilor.

Costel Gâlcă îi mai are la dispoziţie pe Alexandru Paşcanu, Lars Kramers şi tânărul Robert Bădescu, care nu a prins niciun minut în acest sezon.