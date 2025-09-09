Probleme uriaşe la Rapid, înainte de reluarea campionatului. Un titular al lui Costel Gâlcă se operează - Antena Sport

Rapid se confruntă cu probleme uriaşe, înainte de reluarea campionatului. Un titular al lui Costel Gâlcă, anume Denis Ciobotariu, e nevoit să se opereze.
Fundaşul central al giuleştenilor, în vârstă de 27 de ani, a fost integralist în toate cele opt etape de campionat desfăşurate până acum.
Probleme uriaşe la Rapid: Denis Ciobotariu se operează
Denis Ciobotariu va suferi o intervenţie chirurgicală la menisc, în următoarea perioadă. Conform digisport.ro, fundaşul central al Rapidului va sta departe de teren două luni, după operaţia la care va fi supus.
În ultima zi de mercato, Rapid l-a transferat pe Leo Bolgado, sub formă de împrumut de la CFR Cluj. Fundaşul brazilian i-ar putea lua locul lui Denis Ciobotariu în primul 11 al giuleştenilor.
Costel Gâlcă îi mai are la dispoziţie pe Alexandru Paşcanu, Lars Kramers şi tânărul Robert Bădescu, care nu a prins niciun minut în acest sezon.
În acest context, transferul lui Leo Bolgado, realizat pe ultima sută de metri în fereastra de transferuri, reprezintă o “gură de aer” pentru Costel Gâlcă, ţinând cont şi că Cristi Ignat, un alt fundaş central din lotul giuleştenilor, este accidentat şi revine pe teren abia anul viitor.
Detalii din contractul lui Leo Bolgado, noul jucător de la Rapid
Deşi Rapid a fost la un pas să-i transfere “la pachet” pe Leo Bolgado şi pe Alin Fică de la CFR Cluj, mutările au picat pe ultima sută de metri. În cele din urmă, doar fundaşul brazilian a ajuns în Giuleşti, sub formă de împrumut. Giuleştenii vor avea opţiunea unui transfer definitiv la finalul sezonului.
“FC Rapid și CFR Cluj au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului brazilian Leo Bolgado (27 ani), până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare”, a anunţat Rapid, pe site-ul oficial.
“Sunt foarte bucuros că voi juca la Rapid. Știu ce atmosferă extraordinară este pe Giulești și abia aștept să intru pe teren în fața acestor suporteri.
Vin cu multă determinare și sunt gata să dau totul pentru echipă și să ne îndeplinim obiectivele împreună”, a declarat Leo Bolgado, după ce a fost prezentat oficial la Rapid.
