Programul etapei a 10-a din Liga 1. Surpriză privind meciul FCSB-ului cu Botoşani - Antena Sport

LPF a publicat programul etapei a 10-a din Liga 1. FCSB se va duela cu Botoşani, în primul meci al rundei. Partida se va disputa vineri, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.
Până la confruntarea cu Botoşani, în etapa a noua din Liga 1, FCSB se va duela cu Csikszereda. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:00.
Programul etapei a 10-a din Liga 1
În runda a zecea de campionat, Universitatea Craiova, liderul la zi, se va confrunta cu Oţelul, Rapid va primi vizita celor de la Hermannstadt, iar Dinamo pe cea a Farului.
După partida cu Botoşani, FCSB va avea cinci zile de pauză până la debutul în grupa principală de Europa League. Pe 25 septembrie, campioana se va deplasa în Olanda pentru duelul cu Go Ahead Eagles.
Programul etapei a 10-a din Liga 1:
Vineri, 19 septembrie
- Ora 20.30 FC Botoşani – FCSB
Sâmbătă, 20 septembrie
- Ora 18.45 FC Argeş – Universitatea Cluj
- Ora 21.00 Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova
Duminică, 21 septembrie
- Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti
- Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad
- Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt
Luni, 22 septembrie
- Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucureşti
- Ora 21.00 Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa
Sfatul primit de FCSB şi CFR Cluj, în lupta cu Universitatea Craiova la titlu
FCSB şi CFR Cluj au primit un sfat preţios în lupta cu Universitatea Craiova la titlu. Giovanni Becali consideră că cele două echipe nu ar trebui să-şi mai menajeze jucătorii în meciurile de campionat.
“Craiova este candidată la titlu. Va fi greu pentru FCSB și pentru CFR. Vor ajunge în play-off, asta e sigur. Dar dacă se continuă în ritmul acesta, cu diferența asta de puncte, e greu să îi prinzi. Craiova și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off, dar asta înseamnă să le câștige ceilalți pe ale lor.
E o diferență foarte mare. Eu cred că atât CFR cât și FCSB trebuie să joace cu cel puțin 7-8 jucători din echipa de bază meciurile din campionat. Englezii ce să mai zică? Joacă 80 de meciuri pe an, și noi…”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
- Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti
- Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
- Sfatul primit de FCSB şi CFR Cluj, în lupta cu Universitatea Craiova la titlu: “Asta trebuie să facă”
- Andrei Nicolescu a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: “Ne-am propus să nu forţăm”
- Mirel Rădoi a descris-o pe Universitatea Craiova într-un singur cuvânt. Cum s-a schimbat faţă de primul mandat în Bănie