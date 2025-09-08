Programul etapei a 10-a din Liga 1. Surpriză privind meciul FCSB-ului cu Botoşani - Antena Sport

LPF a publicat programul etapei a 10-a din Liga 1. FCSB se va duela cu Botoşani, în primul meci al rundei. Partida se va disputa vineri, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Până la confruntarea cu Botoşani, în etapa a noua din Liga 1, FCSB se va duela cu Csikszereda. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:00.

Programul etapei a 10-a din Liga 1

În runda a zecea de campionat, Universitatea Craiova, liderul la zi, se va confrunta cu Oţelul, Rapid va primi vizita celor de la Hermannstadt, iar Dinamo pe cea a Farului.

După partida cu Botoşani, FCSB va avea cinci zile de pauză până la debutul în grupa principală de Europa League. Pe 25 septembrie, campioana se va deplasa în Olanda pentru duelul cu Go Ahead Eagles.

Programul etapei a 10-a din Liga 1: