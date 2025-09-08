Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul etapei a 10-a din Liga 1. Surpriză privind meciul FCSB-ului cu Botoşani - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Programul etapei a 10-a din Liga 1. Surpriză privind meciul FCSB-ului cu Botoşani

Programul etapei a 10-a din Liga 1. Surpriză privind meciul FCSB-ului cu Botoşani

Publicat: 8 septembrie 2025, 12:35

Comentarii
Programul etapei a 10-a din Liga 1. Surpriză privind meciul FCSB-ului cu Botoşani

Jucătorii FCSB-ului / Sport Pictures

LPF a publicat programul etapei a 10-a din Liga 1. FCSB se va duela cu Botoşani, în primul meci al rundei. Partida se va disputa vineri, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până la confruntarea cu Botoşani, în etapa a noua din Liga 1, FCSB se va duela cu Csikszereda. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:00.

Programul etapei a 10-a din Liga 1

În runda a zecea de campionat, Universitatea Craiova, liderul la zi, se va confrunta cu Oţelul, Rapid va primi vizita celor de la Hermannstadt, iar Dinamo pe cea a Farului.

După partida cu Botoşani, FCSB va avea cinci zile de pauză până la debutul în grupa principală de Europa League. Pe 25 septembrie, campioana se va deplasa în Olanda pentru duelul cu Go Ahead Eagles.

Programul etapei a 10-a din Liga 1:

Reclamă
Reclamă

Vineri, 19 septembrie

  • Ora 20.30 FC Botoşani – FCSB

Sâmbătă, 20 septembrie

  • Ora 18.45 FC Argeş – Universitatea Cluj
  • Ora 21.00 Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova

Duminică, 21 septembrie

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Reclamă
  • Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti
  • Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad
  • Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt

Luni, 22 septembrie

  • Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucureşti
  • Ora 21.00 Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa

Sfatul primit de FCSB şi CFR Cluj, în lupta cu Universitatea Craiova la titlu

FCSB şi CFR Cluj au primit un sfat preţios în lupta cu Universitatea Craiova la titlu. Giovanni Becali consideră că cele două echipe nu ar trebui să-şi mai menajeze jucătorii în meciurile de campionat.

“Craiova este candidată la titlu. Va fi greu pentru FCSB și pentru CFR. Vor ajunge în play-off, asta e sigur. Dar dacă se continuă în ritmul acesta, cu diferența asta de puncte, e greu să îi prinzi. Craiova și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off, dar asta înseamnă să le câștige ceilalți pe ale lor.

E o diferență foarte mare. Eu cred că atât CFR cât și FCSB trebuie să joace cu cel puțin 7-8 jucători din echipa de bază meciurile din campionat. Englezii ce să mai zică? Joacă 80 de meciuri pe an, și noi…”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Observator
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
Fanatik.ro
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
12:08
Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti
11:57
Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025
11:23
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă
10:59
Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
10:27
Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei: “E tot ce mi-aş fi putut dori. Un vis”
10:10
Sfatul primit de FCSB şi CFR Cluj, în lupta cu Universitatea Craiova la titlu: “Asta trebuie să facă”
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 4 Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român 5 Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară 6 Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”