Programul etapei a 11-a din Liga 1! Când se joacă Universitatea Craiova - Dinamo şi U Cluj - CFR Cluj - Antena Sport

Programul etapei a 11-a din Liga 1! Când se joacă Universitatea Craiova – Dinamo şi U Cluj – CFR Cluj

Publicat: 13 septembrie 2025, 15:15

Mirel Rădoi şi Zeljko Kopic / Sport Pictures

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat programul pentru etapa a 11-a din Liga 1. Etapa a 11-a din campionatul României se desfăşoară în perioada 26 – 29 septembrie şi găzduieşte meciul dintre Universitatea Craiova şi Dinamo şi derby-ul Clujului, dintre U şi CFR.

Meciul Universitatea Craiova – Dinamo se va disputa sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 21:00. Derby-ul Clujului va închide etapa a 11-a, urmând să se dispute luni, de la ora 21:00.

Programul etapei a 11-a din Liga 1:

Vineri, 26 septembrie

ora 18:00: FC Hermannstadt – FC Argeș
ora 21:00: Universitatea Craiova – Dinamo

Sâmbătă, 27 septembrie

ora 15:00: UTA – Csikszereda
ora 20:30: Petrolul – Rapid

Duminică, 28 septembrie

ora 17:30: Farul – Unirea Slobozia
ora 20:30: FCSB – Oțelul Galați

Luni, 29 septembrie

ora 18:00 Metaloglobus – FC Botoșani
ora 21:00 Universitatea Cluj – CFR Cluj

