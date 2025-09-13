Programul etapei a 11-a din Liga 1! Când se joacă Universitatea Craiova - Dinamo şi U Cluj - CFR Cluj - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat programul pentru etapa a 11-a din Liga 1. Etapa a 11-a din campionatul României se desfăşoară în perioada 26 – 29 septembrie şi găzduieşte meciul dintre Universitatea Craiova şi Dinamo şi derby-ul Clujului, dintre U şi CFR.
Meciul Universitatea Craiova – Dinamo se va disputa sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 21:00. Derby-ul Clujului va închide etapa a 11-a, urmând să se dispute luni, de la ora 21:00.
Programul etapei a 11-a din Liga 1:
Vineri, 26 septembrie
ora 18:00: FC Hermannstadt – FC Argeș
ora 21:00: Universitatea Craiova – Dinamo
Sâmbătă, 27 septembrie
ora 15:00: UTA – Csikszereda
ora 20:30: Petrolul – Rapid
Duminică, 28 septembrie
ora 17:30: Farul – Unirea Slobozia
ora 20:30: FCSB – Oțelul Galați
Luni, 29 septembrie
ora 18:00 Metaloglobus – FC Botoșani
ora 21:00 Universitatea Cluj – CFR Cluj
