"Proiectul este mort!" Mihai Rotaru a dezvăluit cum l-a dat afară pe Costel Gâlcă de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Mihai Rotaru, într-o conferinţă de presă / AS.ro Mihai Rotaru a anunţat ce s-a întâmplat la negocierile cu Costel Gâlcă şi cum a ajuns să îl dea afară pe antrenorul Universităţii Craiova. Patronul grupării din Bănie l-a readus la echipă, după doi ani, pe Mirel Rădoi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Costel Gâlcă avea o clauză de reziliere de 500.000 de euro. A renunţat la o parte din sumă şi va încasa, în rate, 360.000 de euro. Mihai Rotaru a dezvăluit cum l-a dat afară pe Costel Gâlcă de la Universitatea Craiova Rotaru a precizat că nu mai era loc de întoarcere şi că Gâlcă trebuia să plece după înfrângerea cu Rapid. „Echipa nu se exprima așa cum doream. Suporterii s-au îndepărtat de noi în această perioadă, nu spunem că din cauza lui x sau y. În acest moment, proiectul șchiopăta. Noi am jucat cu CFR-ul, meci în care puteam să trecem pe primul loc, undeva cu peste 10.000 de spectatori… era clar că scopul nostru, anume o echipă pentru suporteri, începea să schiopăteze. Astfel, am luat această decizie. Am încercat să luăm decizia, am avut o discuție după meciul cu CFR și a doua zi după ultima etapă din 2024. Din păcate nu am găsit soluții la vremea respectivă. Reclamă

Reclamă

Negocierile au durat de la ora 1, prima rundă, am întrerupt-o, am mai reluat-o la 16:30, am întrerupt, iar undeva pe la 19:30 am bătut palma. Avantajul a fost că și noi și Costel avem același avocat, au fost lucrurile mai simple. Actele au fost semnate pe la 23:30, iar la 19:30 l-am sunat pentru prima dată pe Mirel Rădoi, după ce am negociat cu Costel Gâlcă.

Ori toată suma de negociere, ori nu. Într-un final am ajuns la un acord. Nu a fost discuția despre bani, ultima dată am ajuns la concluzia că proiectul nostru este mort. În momentul în care îți îndepărtezi suporterii… i-am explicat asta, nu am discutat clauze!

Noi am plecat la întâlnire în ideea că avem ceva care a murit, vrem să-l îngropăm și mergem mai departe! Eu trebuie să fac cumva să îl rezolv! Dacă nimic nu prevede că am putea să schimbăm trendul, e clar că trebuie schimbat ceva.

Reclamă