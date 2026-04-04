Pușcaș, primul meci după 9 luni de pauză! Ce spune după debutul la Dinamo: „Mai am dureri”

Sebastian Ujica Publicat: 4 aprilie 2026, 21:54

Pușcaș, primul meci după 9 luni de pauză! Ce spune după debutul la Dinamo: Mai am dureri”

George Pușcaș a debutat la Dinamo pe 4 aprilie contra lui FC Argeș / captură Digi Sport

Dinamo a oprit seria neagră la Pitești: a reușit un egal cu FC Argeș, scor 1-1, după ce a fost condusă la pauză cu 1-0. Dinamo venea după 5 înfrângeri consecutive.

O veste bună pentru Kopic este intrarea lui George Pușcaș, marea lovitură dată de Dinamo în iarnă. În condițiile în care Dinamo a avut multe probleme în ofensivă în ultimele meciuri, antrenorul croat are acum noi variante pentru ofensivă.

Pușcaș a revenit pe teren după 9 luni

George Pușcaș a debutat la Dinamo în meciul cu FC Argeș, prima sa partidă de la 1 iunie 2025 încoace! Pușcaș a intrat pe teren în minutul 57, iar Dinamo a egalat prin Gnahore cu un sfert de oră înainte de final.

„Stadionul a fost plin, au entuziasm, suporterii au avut un efect. Ne bucurăm că plecăm cu ceva de aici. Este un nivel bun chiar dacă multă lume că nu este un nivel de top, dar părerea mea e că e o luptă continuă între echipe, mai ales din playoff. Am avut entuziasm, jucătorii de pe bancă au vrut să schimbe meciul, puteam să mai marcăm dar plecăm cu un singur punct.

Eu încerc să ajung cât mai rapid la forma maximă să-mi ajut colegii. Mai durează să mă recuperez, mi-am dorit să ajut echipa. Mai sunt dureri. Situația mea medicală nu trebuie explicată, nu vreau să îngrijorez suporterii.

Sunt foarte bine din punct de vedere psihic, am trecut prin multe dar nu au făcut decât să mă întărească. Sunt la o echipă mare!” a spus George Pușcaș la Digi Sport.

 

