Rapid, amendată drastic după derby-ul cu FCSB. Suma colosală scoasă de Dan Șucu din buzunare - Antena Sport

Rapid București a încheiat anul 2025 cu un eșec în derby-ul contra celor de la FCSB, dar clubul a primit o nouă veste proastă, la o lună de la jocul de pe Arena Națională.
Concret, formația alb-vișinie a primit o amendă usturătoare din partea după ce Istvan Kovacs a fost nevoit să întrerupă partida din cauza suporterilor giuleșteni.
Rapid, amendată după incidentele cauzate de suporteri la meciul cu FCSB
Chiar dacă a început anul cu o victorie în fața celor de la Metaloglobus, conducerea Rapidului a primit o veste cruntă, la o lună de la partida pierdută cu FCSB, pe Arena Națională din București.
La acel joc, partida a fost întreruptă în minutul 8 de centralul Istvan Kovacs, după ce suporterii Rapidului au aruncat cu torțe și fumigene pe suprafața de joc.
Din acest motiv, clubul alb-vișiniu a primit o penalizare financiară de aproximativ 40.000 de lei, față de 5.000, cu cât a fost penalizată campioana României, anunță digisport.ro.
