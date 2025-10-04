Rapid - Farul, 20:30, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1 - Antena Sport

Meciul Rapid – Farul e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 20:30.
Dacă va învinge formaţia pregătită de Ianis Zicu, Rapid va trece pe primul loc. Înaintea acestui meci Rapid e pe 4 în Liga 1, cu 22 de puncte. Farul e pe 9, cu 15 puncte.
Rapid – Farul LIVE TEXT
Echipe probabile:
Rapid: Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – T. Christensen, Vulturar, K. Keita – Dobre, Baroan, Petrila
Antrenor: Costel Gâlcă
Farul: Buzbuchi – Vînă, Larie, Țîru, Ganea – Radaslavescu, Dican – Cojocaru, Grigoryan, Tănasă – Ișfan
Antrenor: Ianis Zicu
Rapid a învins-o în ultima etapă, în deplasare, pe Petrolul, cu 1-0, după ce cu o etapă înainte a suferit prima înfrângere a sezonului, 1-2, acasă, cu Hermannstadt.
Farul vine după două rezultate de egalitate, ambele cu acelaşi scor, 1-1, cu Dinamo şi Unirea Slobozia. Farul a câştigat ultima oară un meci pe 1 septembrie, atunci când s-a impus acasă, cu 2-1, cu Petrolul.
Sezonul trecut Rapid a învins-o pe Farul în ambele meciuri. În prima partidă disputată în sezonul regular, Rapid a “zdrobit-o” pe Farul, învingând-o cu 5-0. În returul de la Constanţa giuleştenii s-au impus cu 3-1.
