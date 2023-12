Rapid - FC Voluntari LIVE TEXT (20:45). Giuleștenii atacă podiumul Ligii 1. Echipele probabile - Antena Sport

În cazul unei victorii, cei de la Rapid vor urca, cel puțin temporar, pe poziția a 2-a din campionat. De cealaltă parte, ilfovenii pot urca până pe locul al 9-lea dacă se vor impune în Giulești.

Scandal în Giuleşti după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României. Fanii giuleşteni au luat foc după eliminarea din Cupa României.

Rapid a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj şi a părăsit pentru al doilea an consecutiv Cupa României încă din faza grupelor. Fanii giuleşteni nu au suportat eşecul şi i-au atact dur pe jucători.

”Rușine să vă fie!” și ”Peluza noastră nu tolerează mercenarii!”, au fost mesajele ultraşilor pentru jucători. Unul dintre cei mai afectaţi a fost Paul Iacob, cel care a avut un discurs dur şi la interviul de după meci.

„Dezastruos, Cupa era un obiectiv. Am pierdut, suntem jalnici. Nu a intrat mingea în poartă. Calitate, concentrare, nu știu de ce, nu a intrat mingea. Sava a avut o paradă extraordinară. Am fost slabi, ei s-au apărat foarte bine.

Nu am bătut, merităm să luăm ce am luat de la suporteri. E al treilea an când nu ne calificăm în Cupă, e normal să ne strige în toate felurile, e dreptul lor. Ne era rău să mergem mai departe în Cupă? Nu există consolare pentru mine”, a declarat Paul Iacob, conform digisport.ro.