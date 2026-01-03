Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă

Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă

Daniel Işvanca Publicat: 3 ianuarie 2026, 23:02

Comentarii
Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă

Cadru din Cipru - România / SPORT PICTURES

Costel Gâlcă a cerut întăriri serioase la Rapid pentru a se putea lupta cu granzii Ligii 1, iar conducerea pare să fi înțeles că transferurile pot duce gruparea giuleșteană acolo unde îi este locul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce au dat lovitura cu Daniel Paraschiv, oficialii alb-vișinii vor să îl transfere pe Marinos Tzionis, fotbalistul care evoluează în prezent la UTA Arad.

Rapidul vrea să îl transfere pe Marinos Tzionis

Marinos Tzionis este unul dintre jucătorii pe care Adrian Mihalcea se bazează la UTA, experiența internaționalului cipriot fiind decisivă în actuala ediție de campionat.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Rapid monitorizează situația acestuia și își dorește să-l transfere în Giulești. Mai mult decât atât, conducerea vrea să ofere o sumă de bani, plus Claudiu Micovschi, care a mai evoluat pentru gruparea arădeană.

Cu o cotă de piață de 900.000 de euro, Tzionis are 16 meciuri jucate în acest sezon de Liga 1, un gol înscris și alte două pase decisive.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
România, între două anotimpuri. Au fost diferenţe de temperatură de 18 grade de la nord la sud
Observator
România, între două anotimpuri. Au fost diferenţe de temperatură de 18 grade de la nord la sud
Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta”
Fanatik.ro
Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta”
22:35
Mihai Stoica, ultimatum pentru Octavian Popescu: „E pe cont propriu”
22:08
Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1
21:57
VIDEOIanis Stoica a jucat 15 minute în meciul fabulos Estrela Amadora – Braga 3-3. Pavlidis, hat-trick în Benfica – Estoril 3-1
21:41
Decizia luată de Mircea Lucescu la început de 2026. Unde va merge selecționerul României
21:36
Arsenal, succes după un meci nebun cu Bournemouth! „Tunarii” s-au distanțat de Manchester City
21:21
Dani Coman, anunț despre transferul lui Caio Ferreira: „Suntem pregătiți să ne despărțim”
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea 5 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 6 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”