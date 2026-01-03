Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă - Antena Sport

Costel Gâlcă a cerut întăriri serioase la Rapid pentru a se putea lupta cu granzii Ligii 1, iar conducerea pare să fi înțeles că transferurile pot duce gruparea giuleșteană acolo unde îi este locul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce au dat lovitura cu Daniel Paraschiv, oficialii alb-vișinii vor să îl transfere pe Marinos Tzionis, fotbalistul care evoluează în prezent la UTA Arad.

Rapidul vrea să îl transfere pe Marinos Tzionis

Marinos Tzionis este unul dintre jucătorii pe care Adrian Mihalcea se bazează la UTA, experiența internaționalului cipriot fiind decisivă în actuala ediție de campionat.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Rapid monitorizează situația acestuia și își dorește să-l transfere în Giulești. Mai mult decât atât, conducerea vrea să ofere o sumă de bani, plus Claudiu Micovschi, care a mai evoluat pentru gruparea arădeană.

Cu o cotă de piață de 900.000 de euro, Tzionis are 16 meciuri jucate în acest sezon de Liga 1, un gol înscris și alte două pase decisive.