Rapid, scor de tenis în amicalul cu CS Tunari! Şi CFR Cluj s-a impus în pauza competiţională - Antena Sport

Formaţia Rapid a jucat, sâmbătă, un meci amical împotriva divizionarei secunde CS Tunari, giuleştenii impunându-se cu scorul de 6-3.

Pentru Rapid au marcat: Bolgado 2’, 61’, Jambor 33’, Baroan 44’ 58’ şi Koljic 79’, iar pentru CS Tunari au înscris R. Stanciu 41’ (Pen.), R. Grigore 82’ şi Spătaru 84’.

Rapid – CS Tunari 6-3

Constantin Gâlcă a profitat de acest test, desfăşurat la Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ştefăneşti, pentru a trimite pe teren şi câţiva juniori ai Academiei Rapid.

Primul XI al Rapidului: Aioani – Onea, Bolgado, Kramer, Micovschi, Hromada, Grameni, Gojkovic, Jambor, Petrila, Baroan

Au mai jucat: Briciu, Paşcanu, Christensen, Koljic, A. Şucu, S. Banu, L. Stoica, E. Mănăilă