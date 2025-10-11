Rapid, scor de tenis în amicalul cu CS Tunari! Şi CFR Cluj s-a impus în pauza competiţională - Antena Sport

Formaţia Rapid a jucat, sâmbătă, un meci amical împotriva divizionarei secunde CS Tunari, giuleştenii impunându-se cu scorul de 6-3.
Pentru Rapid au marcat: Bolgado 2’, 61’, Jambor 33’, Baroan 44’ 58’ şi Koljic 79’, iar pentru CS Tunari au înscris R. Stanciu 41’ (Pen.), R. Grigore 82’ şi Spătaru 84’.
Rapid – CS Tunari 6-3
Constantin Gâlcă a profitat de acest test, desfăşurat la Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ştefăneşti, pentru a trimite pe teren şi câţiva juniori ai Academiei Rapid.
Primul XI al Rapidului: Aioani – Onea, Bolgado, Kramer, Micovschi, Hromada, Grameni, Gojkovic, Jambor, Petrila, Baroan
Au mai jucat: Briciu, Paşcanu, Christensen, Koljic, A. Şucu, S. Banu, L. Stoica, E. Mănăilă
CFR Cluj a câştigat, scor 3-0, amicalul disputat la Baza Sportivă „Napoca” împotriva celor de la Gloria Bistriţa. Golurile au fost marcate de Slimani (1, 28) şi Sfait (22).
CFR Cluj a evoluat în formula: Gal (46’ Vâlceanu) – Camora (62’ Peloggia), Ilie (46’ Kresic), Zouma (62’ R. Alexandru), Coco (46’ Ţîrlea), Keita (46’ Perianu), Djokovic (46’ Păun), Fică (62’ Kone – jucător în probe), Sfait (46’ Ciubăncan), Slimani (62’ Badamosi), Cordea (75’ Rus).
Tot într-un meci amical, Universitatea Cluj a învins ASA Târgu Mureş, scor 4-1, prin golurile marcate de Taywo Olakunle (min. 3, min. 38, min. 45) şi Miguel Silva (min. 50).
