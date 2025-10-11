Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid, scor de tenis în amicalul cu CS Tunari! Şi CFR Cluj s-a impus în pauza competiţională - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid, scor de tenis în amicalul cu CS Tunari! Şi CFR Cluj s-a impus în pauza competiţională

Rapid, scor de tenis în amicalul cu CS Tunari! Şi CFR Cluj s-a impus în pauza competiţională

Publicat: 11 octombrie 2025, 15:29

Comentarii
Rapid, scor de tenis în amicalul cu CS Tunari! Şi CFR Cluj s-a impus în pauza competiţională

Jucătorii de la Rapid, într-un meci amical / Facebook FC Rapid

Formaţia Rapid a jucat, sâmbătă, un meci amical împotriva divizionarei secunde CS Tunari, giuleştenii impunându-se cu scorul de 6-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Rapid au marcat: Bolgado 2’, 61’, Jambor 33’, Baroan 44’ 58’ şi Koljic 79’, iar pentru CS Tunari au înscris R. Stanciu 41’ (Pen.), R. Grigore 82’ şi Spătaru 84’.

Rapid – CS Tunari 6-3

Constantin Gâlcă a profitat de acest test, desfăşurat la Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ştefăneşti, pentru a trimite pe teren şi câţiva juniori ai Academiei Rapid.

Primul XI al Rapidului: Aioani – Onea, Bolgado, Kramer, Micovschi, Hromada, Grameni, Gojkovic, Jambor, Petrila, Baroan

Au mai jucat: Briciu, Paşcanu, Christensen, Koljic, A. Şucu, S. Banu, L. Stoica, E. Mănăilă

Reclamă
Reclamă

CFR Cluj a câştigat, scor 3-0, amicalul disputat la Baza Sportivă „Napoca” împotriva celor de la Gloria Bistriţa. Golurile au fost marcate de Slimani (1, 28) şi Sfait (22).

CFR Cluj a evoluat în formula: Gal (46’ Vâlceanu) – Camora (62’ Peloggia), Ilie (46’ Kresic), Zouma (62’ R. Alexandru), Coco (46’ Ţîrlea), Keita (46’ Perianu), Djokovic (46’ Păun), Fică (62’ Kone – jucător în probe), Sfait (46’ Ciubăncan), Slimani (62’ Badamosi), Cordea (75’ Rus).

Tot într-un meci amical, Universitatea Cluj a învins ASA Târgu Mureş, scor 4-1, prin golurile marcate de Taywo Olakunle (min. 3, min. 38, min. 45) şi Miguel Silva (min. 50).

Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
Observator
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Fanatik.ro
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
16:27
Detalii neştiute despre negocierea plecării lui Olaru de la FCSB. Suma pe care Becali e gata să-l vândă
16:26
VIDEOMemorabil! Rugămintea lui Valentin Vacherot către Novak Djokovic, după calificarea în finala de la Shanghai
16:24
Anunț pentru Gigi Becali. Jucătorul pe care l-a remarcat patronul nu e de vânzare: “E prea devreme”
16:09
Vești despre Kylian Mbappe, ieșit accidentat în Franța – Azerbaidjan
15:52
Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu: “E vorba numai despre o zi”. Care e situaţia lui Răzvan Marin
15:37
După o întrebare legată de FCSB, Mircea Lucescu a plecat de la conferinţă: “Toţi sunteţi selecţioneri”
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 3 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 4 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”