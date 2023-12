Zeljko Kopic, mesaj direct după ce a debutat cu stângul pe banca lui Dinamo: „Jucătorii trebuie să înțeleagă” - Antena Sport

Reclamă

„Am avut mai multe oportunități în repriza secundă. Jucătorii sunt pregătiți să lupte, să joace mai bine de la meci la meci. A fost primul meu meci, am făcut schimbări la pauză, nu pot spune că cineva și-a câștigat locul de titular. Totuși, am jucat mai bine în repriza a 2-a a partidei.

O să jucăm mult mai bine, așa cum am făcut-o în repriza a 2-a astăzi. Mă aștept ca jucătorii să înțeleagă ce înseamnă Dinamo și să facă tot ce pot pentru a ieși din această situație. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, dar sper că cei care analizează acest meci să analizeze și această situație.

Problema echipei este una mentală. Nu este ușor să convingi jucătorii că au valoare. Trebuie să aibă încredere, dar sunt convins că putem juca un fotbal bun. În momentul de față trebuie să analizăm forma jucătorilor și să vedem care sunt opțiunile cele mai bune, pentru viitor” a spus antrenorul lui Dinamo, potrivit digisport.ro.

Marius Ştefănescu, prima reacţie după „dubla” spectaculoasă din Sepsi – Dinamo 2-1

„A fost un meci greu, dar zic eu că am început foarte bine, mai ales în prima repriză am practicat un fotbal bun. Am reuşit să înscriem de două ori. Ştiam că şi Dinamo va ieşi la joc în a doua repriză. Am mai avut câteva ocazii, trebuia să închidem jocul. E bine că am reuşit să câştigăm şi ne-am apropiat de play-off.

Am cerut mingea în adâncime, ştiam că Rodriguez are calitatea. Mi-am făcut excelent preluarea, trebuie să ai puţin simţ. Mă bucur că am reuşit să înscriu, chiar aveam nevoie de goluri. Nu mi-am pus în cap să fiu golgheter, dar e clar că fiecare gol te motivează. Îmi doresc să ajut echipa cât mai mult.

Aşa este de fiecare dată când se schimbă un antrenor, fiecare are filosofia lui. Nu ştiu dacă poţi în 3 zile… este clar, are şi dânsul regulile lui, filosofia lui, trebuie să ne adaptăm la reguli. E clar că urmează Cupa, dar noi suntem ca şi eliminaţi. Următorul meci contează şi ne dorim să câştigăm. Este o grupă echilibrată la EURO 2024, cu un mic avantaj Belgia. Toată lumea ştie, dar în fotbal nu se ştie niciodată. Şi Elveţia avea un avantaj şi noi am fost pe primul loc. Până atunci mai este mult”, a declarat Marius Ştefănescu, potrivit sursei citate anterior.