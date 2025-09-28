Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc - Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a făcut un anunț pe care suporterii FCSB cu siguranță nu voiau să îl audă. Adrian Șut, jucătorul care era anunțat de Elias Charalambous ca fiind revenit, nu va evolua până la urmă în meciul roș-albaștrilor din campionat contra Oțelului.

Mijlocașul campioanei s-a accidentat la echipa națională, în remiza cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 2-2. Jucătorul de 26 de ani a rezistat pe teren doar șase minute, după care a ratat trei meciuri.

Adrian Șut, menajat pentru meciul cu Oțelul

Sâmbătă seara, cu aproape 24 de ore înainte de meciul dintre FCSB și Oțelul, Mihai Stoica a anunțat că după ultimul antrenament al roș-albaștrilor s-a decis ca Șut să nu fie folosit în duelul cu gălățenii. Ulterior, oficialul campioanei a menționat când poate reveni mijlocașul pe teren, dar și când va avea posibilitatea să evolueze din nou din primul minut pentru Elias Charalambous.

“Nu este în lot Șut. Ar fi putut să fie, dar am discutat după antrenamentul din seara asta, am zis că e mult mai bine ca mâine să se antreneze foarte bine, a avut o mică entorsă.

Poate va fi 30-45 de minute cu Young Boys și poate să înceapă cu Craiova dacă toate decurg cum trebuie“, a spus oficialul roș-albaștrilor, potrivit primasport.ro.