Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc - Antena Sport

Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc

Home | Fotbal | Liga 1 | Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc

Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc

Andrei Nicolae Publicat: 28 septembrie 2025, 9:39

Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc

Jucătorii de la FCSB, după un gol marcat / Sport Pictures

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a făcut un anunț pe care suporterii FCSB cu siguranță nu voiau să îl audă. Adrian Șut, jucătorul care era anunțat de Elias Charalambous ca fiind revenit, nu va evolua până la urmă în meciul roș-albaștrilor din campionat contra Oțelului.

Mijlocașul campioanei s-a accidentat la echipa națională, în remiza cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 2-2. Jucătorul de 26 de ani a rezistat pe teren doar șase minute, după care a ratat trei meciuri.

Adrian Șut, menajat pentru meciul cu Oțelul

Sâmbătă seara, cu aproape 24 de ore înainte de meciul dintre FCSB și Oțelul, Mihai Stoica a anunțat că după ultimul antrenament al roș-albaștrilor s-a decis ca Șut să nu fie folosit în duelul cu gălățenii. Ulterior, oficialul campioanei a menționat când poate reveni mijlocașul pe teren, dar și când va avea posibilitatea să evolueze din nou din primul minut pentru Elias Charalambous.

Nu este în lot Șut. Ar fi putut să fie, dar am discutat după antrenamentul din seara asta, am zis că e mult mai bine ca mâine să se antreneze foarte bine, a avut o mică entorsă.

Poate va fi 30-45 de minute cu Young Boys și poate să înceapă cu Craiova dacă toate decurg cum trebuie“, a spus oficialul roș-albaștrilor, potrivit primasport.ro.

După accidentarea suferită la națională, Șut a ratat trei meciuri ale lui FCSB, respectiv cele din campionat cu FC Botoșani și Csikszereda, plus partida din Europa League contra lui Go Ahead Eagles.

1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde”
