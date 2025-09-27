Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine” - Antena Sport

Elias Charalambous a anunțat o revenire uriașă la FCSB, pentru partida de campionat cu Oțelul. Adrian Șut s-a refăcut și e apt pentru meciul din etapa a 11-a din Liga 1.
Adrian Șut s-a accidentat la echipa națională, în remiza cu Cipru, scor 2-2. Mijlocașul de 26 de ani a rezistat pe teren doar șase minute.
Adrian Șut e apt pentru FCSB – Oțelul. Anunțul lui Elias Charalambous
Adrian Șut a ratat ultimele trei meciuri ale FCSB-ului. El nu a făcut parte din lotul campioanei pentru partidele de campionat cu Csikszereda (2-2) și cu Botoșani (1-3), și nici pentru duelul din Europa League cu Go Ahead Eagles, câștigat de roș-albaștri cu 1-0.
Elias Charalambous a dezvăluit că la meciul cu Oțelul nu se va putea baza pe Mihai Lixandru, cel care a fost operat în Olanda înaintea partidei de Europa League. Nici Ionuț Cercel nu e apt pentru duelul cu gălățenii de pe Arena Națională.
„Lixandru are nevoie de timp. Cu siguranță va lipsi în următoarele două-trei săptămâni, dar vom aștepta verdictul medicilor. Șut s-a întors,este bine. Cercel, cel mai probabil, va lipsi mâine. În rest, ceilalți sunt bine.
Mâine avem evoie de 3 puncte. Avem timp să facem alte calcule după. Mai întâi să câștigăm mâine, iar după o luăm pas cu pas.
Toate meciurile din campionat sunt dificile. Ați văzut câte puncte am pierdut până acum. Trebuie să tratăm meciurile din campionat cu aceeași dorință și aceeași foame arătată la partidele europene”, a declarat Elias Charalambous, înainte de FCSB – Oțelul.
FCSB are nevoie de puncte în Liga 1, după un start dezastruos de sezon. Campioana a bifat o singură victorie în zece meciuri jucate, cu Petrolul, în etapa a doua, scor 1-0.
