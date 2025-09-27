Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine”

Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine”

Publicat: 27 septembrie 2025, 17:37

Comentarii
Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: S-a întors, e bine”

Elias Charalambous, în timpul unei conferințe de presă

Elias Charalambous a anunțat o revenire uriașă la FCSB, pentru partida de campionat cu Oțelul. Adrian Șut s-a refăcut și e apt pentru meciul din etapa a 11-a din Liga 1.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Șut s-a accidentat la echipa națională, în remiza cu Cipru, scor 2-2. Mijlocașul de 26 de ani a rezistat pe teren doar șase minute.  

Adrian Șut e apt pentru FCSB – Oțelul. Anunțul lui Elias Charalambous 

Adrian Șut a ratat ultimele trei meciuri ale FCSB-ului. El nu a făcut parte din lotul campioanei pentru partidele de campionat cu Csikszereda (2-2) și cu Botoșani (1-3), și nici pentru duelul din Europa League cu Go Ahead Eagles, câștigat de roș-albaștri cu 1-0. 

Elias Charalambous a dezvăluit că la meciul cu Oțelul nu se va putea baza pe Mihai Lixandru, cel care a fost operat în Olanda înaintea partidei de Europa League. Nici Ionuț Cercel nu e apt pentru duelul cu gălățenii de pe Arena Națională. 

Lixandru are nevoie de timp. Cu siguranță va lipsi în următoarele două-trei săptămâni, dar vom aștepta verdictul medicilor. Șut s-a întors,este bine. Cercel, cel mai probabil, va lipsi mâine. În rest, ceilalți sunt bine. 

Reclamă
Reclamă

Mâine avem evoie de 3 puncte. Avem timp să facem alte calcule după. Mai întâi să câștigăm mâine, iar după o luăm pas cu pas. 

Toate meciurile din campionat sunt dificile. Ați văzut câte puncte am pierdut până acum. Trebuie să tratăm meciurile din campionat cu aceeași dorință și aceeași foame arătată la partidele europene”, a declarat Elias Charalambous, înainte de FCSB – Oțelul. 

FCSB are nevoie de puncte în Liga 1, după un start dezastruos de sezon. Campioana a bifat o singură victorie în zece meciuri jucate, cu Petrolul, în etapa a doua, scor 1-0. 

După patru ani, investiţia de 127 milioane de lei făcută de statul român la Cluj a prins viaţăDupă patru ani, investiţia de 127 milioane de lei făcută de statul român la Cluj a prins viaţă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Observator
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
18:10
Kylian Mbappe a marcat în derby-ul cu Atletico Madrid și a ajuns la cifre fabuloase. Formă de vis pentru starul lui Real Madrid
17:56
Adrian Mihalcea a răbufnit după UTA – Csikszereda 0-0: „Tot regulamentul este interpretabil”
17:40
LIVE SCOREAtletico Madrid – Real Madrid 3-2. Julian Alvarez a marcat din penalty. Derby nebun în La Liga
17:28
Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG
17:07
UTA Arad – Csikszereda 0-0. Arădenii salveză un punct în inferioritate numerică
16:59
Unde va disputa naționala României ultimul meci din preliminariile pentru CM 2026
Vezi toate știrile
1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Isenko salvează dramatic un punct pentru olteni
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!