Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine” - Antena Sport

Elias Charalambous a anunțat o revenire uriașă la FCSB, pentru partida de campionat cu Oțelul. Adrian Șut s-a refăcut și e apt pentru meciul din etapa a 11-a din Liga 1.

Adrian Șut s-a accidentat la echipa națională, în remiza cu Cipru, scor 2-2. Mijlocașul de 26 de ani a rezistat pe teren doar șase minute.

Adrian Șut e apt pentru FCSB – Oțelul. Anunțul lui Elias Charalambous

Adrian Șut a ratat ultimele trei meciuri ale FCSB-ului. El nu a făcut parte din lotul campioanei pentru partidele de campionat cu Csikszereda (2-2) și cu Botoșani (1-3), și nici pentru duelul din Europa League cu Go Ahead Eagles, câștigat de roș-albaștri cu 1-0.

Elias Charalambous a dezvăluit că la meciul cu Oțelul nu se va putea baza pe Mihai Lixandru, cel care a fost operat în Olanda înaintea partidei de Europa League. Nici Ionuț Cercel nu e apt pentru duelul cu gălățenii de pe Arena Națională.

„Lixandru are nevoie de timp. Cu siguranță va lipsi în următoarele două-trei săptămâni, dar vom aștepta verdictul medicilor. Șut s-a întors,este bine. Cercel, cel mai probabil, va lipsi mâine. În rest, ceilalți sunt bine.