Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB - Unirea Slobozia! - Antena Sport

Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB - Unirea Slobozia!

Home | Fotbal | Liga 1 | Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB – Unirea Slobozia!

Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB – Unirea Slobozia!

Bogdan Stănescu Publicat: 10 august 2025, 22:22

Comentarii
Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB – Unirea Slobozia!

Raul Rotund sărbătoreşte golul marcat cu FCSB / captura digisport.ro

Raul Rotund (19 ani), jucător împrumutat de Unirea Slobozia de la Dinamo, a deschis scorul în meciul disputat de echipa lui Andrei Prepeliţă cu FCSB.



În minutul 34 al meciului, Rotund a primit o minge în careul campioanei României şi a reuşit să îşi facă un culoar pentru a trage la poartă.

Raul Rotund, jucător împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB – Unirea Slobozia!

El era marcat de Creţu, care nu a putut interveni însă. Rotund a plasat foarte bine balonul, care a trecut printre picioarele lui Creţu, la colţul lung, iar portarul Zima nu a avut ce face.

FCSB a dominat prima repriză a meciului cu Unirea Slobozia, dar roş-albaştrii nu au reuşit să marcheze. Mihai Lixandru a ratat două ocazii de gol. Totodată, Toma nu a putut relua în plasă, din careu, după ce primise o pasă foarte bună de la Dennis Politic.

Raul Rotund este împrumutat de la Dinamo. Atacantul ar urma să se întoarcă la echipa antrenată de Zeljko Kopic la finalul sezonului.

Rotund este cotat de către site-ul transfermarkt.com la numai 100.000 de euro. Născut la Cluj, Rotund a trecut pe la U Cluj şi Şelimbăr până să fie transferat de la “Şepcile roşii” la Dinamo, în vara lui 2024.

Rotund este la al doilea marcat pentru Unirea Slobozia în acest sezon, după cel înscris în partida cu Csikszereda, câştigată de echipa lui Prepeliţă cu 6-1!

Comentarii


