Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB - Unirea Slobozia! - Antena Sport

Raul Rotund (19 ani), jucător împrumutat de Unirea Slobozia de la Dinamo, a deschis scorul în meciul disputat de echipa lui Andrei Prepeliţă cu FCSB.

În minutul 34 al meciului, Rotund a primit o minge în careul campioanei României şi a reuşit să îşi facă un culoar pentru a trage la poartă.

Raul Rotund, jucător împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB – Unirea Slobozia!

El era marcat de Creţu, care nu a putut interveni însă. Rotund a plasat foarte bine balonul, care a trecut printre picioarele lui Creţu, la colţul lung, iar portarul Zima nu a avut ce face.

FCSB a dominat prima repriză a meciului cu Unirea Slobozia, dar roş-albaştrii nu au reuşit să marcheze. Mihai Lixandru a ratat două ocazii de gol. Totodată, Toma nu a putut relua în plasă, din careu, după ce primise o pasă foarte bună de la Dennis Politic.

Raul Rotund este împrumutat de la Dinamo. Atacantul ar urma să se întoarcă la echipa antrenată de Zeljko Kopic la finalul sezonului.