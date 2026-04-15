Raul Rusescu, uluit de un jucător din Liga 1: “Nu te gândeai niciodată, călca pe minge”

Raul Rusescu (37 de ani) e impresionat de evoluţia golgheterului Ligii 1, Jovo Lukic (27 de ani). Atacantul lui U Cluj a ajuns la 18 goluri în acest sezon al Ligii 1, devansându-i în clasamentul golgheterilor pe Alex Dobre (27 de ani), care are 15 reuşite şi pe Florin Tănase (31 de ani), care a marcat de 13 ori în actualul sezon.

Jovo Lukic tocmai a reuşit o dublă în victoria la scor, 4-0, a lui U Cluj cu Universitatea Craiova. Atacantul “Şepcilor roşii” a înscris în minutele 45 şi 51 în victoria cu oltenii lui Filipe Coelho.

Raul Rusescu, uluit de schimbarea completă a lui Jovo Lukic: “Incredibil! Când a venit la Universitatea Craiova, a fost un transfer greşit”

Sezonul trecut, Lukic a evoluat chiar la Universitatea Craiova, marcând numai 2 goluri în 27 de meciuri în campionat. A jucat şi 4 meciuri în Cupa României pentru olteni, nereuşind niciun gol şi niciun assist în această competiţie.

„Uite ce înseamnă să transferi un jucător care crezi că ți se va potrivi foarte bine. Mă refer la Lukic, golgheterul campionatului. La Universitatea Craiova călca pe minge, a marcat doar două goluri. După, vine la U Cluj, e pus în valoare, i se dă încredere, ajunge singur cu portarul și dă «scăriță».

Creșterea asta la nivel de încredere și ce poate face încrederea este incredibil. Incredibil! Nu te gândeai niciodată că Lukic de la Craiova o să ajungă, într-un play-off, să dea o «scăriță» de genul ăla. Incredibil! Când a venit la Universitatea Craiova, Lukic a fost un transfer greșit, pentru că nu era un fotbalist care să poată juca ce-și dorea echipa atunci”, a declarat Raul Rusescu pentru gsp.ro.