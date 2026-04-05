Reacţia lui Claudiu Niculescu, după ce l-a învins pe Ianis Zicu şi a produs o mare surpriză în Liga 1!

Claudiu Niculescu (49 de ani) a reacţionat după ce l-a învins pe fostul lui coleg de la Dinamo, Ianis Zicu (42 de ani). Unirea Slobozia a produs o mare surpriză, învingând-o cu 1-0, în deplasare, pe Farul.

După acest meci, Farul rămâne pe locul 5 în play-out, cu 23 de puncte. Unirea Slobozia e pe 7, cu 19 puncte.

“Trei puncte uriașe pentru noi! Un meci în care am suferit foarte mult. Un meci de sacrificiu din partea băieților, vreau să-i felicit pe această cale. Un meci cu noroc, dar până la urmă lucrul foarte important e că am plecat cu 3 puncte mari de aici. Ceea ce ne-am propus înainte de joc. Le-am transmis în vestiar, i-am felicitat.

Merită toate felicitările, dar nu am realizat încă nimic. Într-adevăr, sunt 3 puncte foarte foarte mari. Ne așteaptă un meci la fel de greu împotriva Petrolului în ziua de Paști. Trebuie să uităm. De mâine dimineață uităm acest meci, face parte din istorie, din trecut. Nu mai contează, contează doar punctele pe care le-am acumulat.

De mâine trebuie să ne gândim doar la Petrolul. Au schimbat antrenorul, ne așteaptă un meci foarte greu. Trebuie să-l câștigăm dacă vrem să realizăm obiectivul pe care îl avem în acest sezon, acela de a rămâne în Liga 1.