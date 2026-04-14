Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican

Flavius Stoican a fost numit antrenor al formaţiei Farul Constanţa şi a fost prezentat în cadrul unei conferinţe de presă, la care a participat şi acţionarul majoritar al clubului, Gică Popescu.
Absenţa lui Ciprian Marica – acţionar minoritar – de la conferinţa de presă nu a fost întâmplătoare. El a susţinut imediat că nu a fost consultat legat de numirea lui Stoican şi a aflat totul de la ziarişti.
“Sunt la același nivel cu presa. Nu am fost consultat. Nu am luat parte la această decizie. Dacă nu aveam puțin noroc, aflam o dată cu voi (n.r. despre numirea lui Flavius Stoican la Farul Constanța)”, a fost reacția lui Marica.
Întrebat dacă există tensiuni între el și Marica, Gică Popescu a spus că totul este “minunat”.
„Nu sunt multe de spus. Am avut o conferință de presă ieri. (n.r. despre declarațiile lui Ciprian Marica) Voi credeți că noi ne spălăm rufele în public? Nu vom face asta. Este partenerul meu. Nu sunt probleme, totul este minunat”, a spus Gică Popescu, pentru digisport.ro.
- S-a aflat ce bonusuri de performanță au jucătorii de la U Cluj. Pe ce bani au jucat contra Craiovei
- Transfer spectaculos pregătit de Universitatea Cluj: discuții avansate cu Nicolae Stanciu!
- Fost fotbalist de la FCSB, dat afară de la echipă după 7 minute jucate!
- Nu toată lumea apreciază discursul lui Alex Chipciu: “Vorbeşte prea mult”
- Presa din Israel anunță următoarea destinație a lui Ofri Arad. Ce echipă îl vrea