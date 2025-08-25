Reacţia lui Mamadou Thiam după debutul la FCSB, în meciul pierdut cu FC Argeş, 0-2 - Antena Sport

FCSB pierdut al patrulea meci din acest debut de Liga 1, 0-2 cu FC Argeş. A fost şi partida în care pentru campioană a debutat Mamadou Thiam, noua achizie venită de la U Cluj.

Atacantul senegalez de 30 de ani cotat la un milion de euro a prins a doua repriză a duelului cu piteştenii. Vârfut a avut o ocazie de a marca, la 0-1, dar a fost blocat de Briceag. Africanul susţine că FCSB va reveni şi în acest sezon, chiar dacă acum se află la 14 puncte de liderul Universitatea Craiova, după primele 7 etape disputate.

Reacţia lui Mamadou Thiam după debutul la FCSB

”A fost un meci bun, am controlat, dar nu suntem îngrijorați, am avut ocazii, dar nu le-am fructificat. Uneori o echipă merge bine, iar adversara nu își revine, dar cred că vom fi tot mai buni.

A fost uimitor, toată lumea m-a primit foarte bine, mă înțeleg bine cu colegii, jucăm un fotbal frumos, dar mai am nevoie de câteva meciuri. Mă simt bine, am ratat doar un meci, de abia aștept să prind mai multe minute.

Dacă marcam eu, probabil reușeam să câștigăm. Sper să o fac data viitoare, iar meciul să se încheie diferit. Avem mult de recuperat, dar cred că o putem face, FCSB a făcut-o în fiecare an, de ce nu și în sezonul acesta?”, a spus Thiam, la finalul meciului.