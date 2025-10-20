Răzvan Lucescu, declaraţii tari după ce PAOK a bătut-o pe rivala AEK şi a trecut pe primul loc: "Au fost puțin nedrepți" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a oferit primele declaraţii după ce victoria cu AEK, 2-0 în deplasare, a adus-o pe PAOK pe primul loc în Superliga Greciei. Antrenorul român şi-a adus aminte că echipa sa a fost criticată după un 3-3 cu ultima clasată, Asteras Tripolis.

“Am obținut o victorie extrem de importantă. Sunt 3 puncte foarte importante pentru continuitate și al doilea derby consecutiv pe care reușim să-l câștigăm cu o prestație foarte bună. Adevărul este că nu mă surprinde.

Răzvan Lucescu, declaraţii tari după ce PAOK a bătut-o pe rivala AEK

Oamenii au fost puțin nedrepți cu noi într-un moment în care lucrurile nu mergeau prea bine pentru noi și nu reușeam să marcăm. În esență, nu am reușit să profităm de ocaziile pe care le-am creat.

Adevărul este că am controlat jocul, AEK a avut două ocazii excelente din lovituri fixe, dar am avut mult mai multe șanse să ne creăm ocazii dincolo de goluri.

Cel mai important lucru este că jucătorii au fost încrezători în munca lor. Au fost conștienți de cât de important este să continue să muncească, mai ales într-un moment în care, așa cum am spus, lucrurile nu erau corecte pentru noi.