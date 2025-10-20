Răzvan Lucescu, declaraţii tari după ce PAOK a bătut-o pe rivala AEK şi a trecut pe primul loc: "Au fost puțin nedrepți" - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Lucescu, declaraţii tari după ce PAOK a bătut-o pe rivala AEK şi a trecut pe primul loc: "Au fost puțin nedrepți"

Superliga Greciei

Răzvan Lucescu, declaraţii tari după ce PAOK a bătut-o pe rivala AEK şi a trecut pe primul loc: “Au fost puțin nedrepți”

Publicat: 20 octombrie 2025, 8:29

Răzvan Lucescu, declaraţii tari după ce PAOK a bătut-o pe rivala AEK şi a trecut pe primul loc: Au fost puțin nedrepți

Răzvan Lucescu, la o conferinţă de presă

Răzvan Lucescu a oferit primele declaraţii după ce victoria cu AEK, 2-0 în deplasare, a adus-o pe PAOK pe primul loc în Superliga Greciei. Antrenorul român şi-a adus aminte că echipa sa a fost criticată după un 3-3 cu ultima clasată, Asteras Tripolis.

“Am obținut o victorie extrem de importantă. Sunt 3 puncte foarte importante pentru continuitate și al doilea derby consecutiv pe care reușim să-l câștigăm cu o prestație foarte bună. Adevărul este că nu mă surprinde.

Răzvan Lucescu, declaraţii tari după ce PAOK a bătut-o pe rivala AEK

Oamenii au fost puțin nedrepți cu noi într-un moment în care lucrurile nu mergeau prea bine pentru noi și nu reușeam să marcăm. În esență, nu am reușit să profităm de ocaziile pe care le-am creat.

Adevărul este că am controlat jocul, AEK a avut două ocazii excelente din lovituri fixe, dar am avut mult mai multe șanse să ne creăm ocazii dincolo de goluri.

Cel mai important lucru este că jucătorii au fost încrezători în munca lor. Au fost conștienți de cât de important este să continue să muncească, mai ales într-un moment în care, așa cum am spus, lucrurile nu erau corecte pentru noi.

Dar acesta este cel mai important lucru, munca, munca continuă. Și acesta este momentul despre care vorbim acum. Suntem într-o perioadă bună, dar acesta este momentul, nu contează ce se întâmplă în continuare. Important este să continuăm la fel, cu aceeași muncă”, a spus Lucescu, citat de Sport24.

AEK – PAOK 0-2

PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a bătut-o duminică seara, în deplasare, scor 2-0, pe rivala AEK Atena, în etapa a 7-a din Superliga greacă. PAOK a trecut pe primul loc al clasamentului.

FT: Culisele întâlnirii tensionate Trump-Zelenski de la Casa Albă. "Ceartă cu strigăte, Trump înjura constant"FT: Culisele întâlnirii tensionate Trump-Zelenski de la Casa Albă. "Ceartă cu strigăte, Trump înjura constant"
Elevii lui Răzvan Lucescu au marcat primul gol pe OPAP Arena în minutul 45, prin Abdul Rahman Baba, din pasa lui Andrija Zivkovic, iar imediat după pauză Konstantelias a marcat, în minutul 48, golul de 2-0. Gazdele au avut un jucător eliminat, pe Harold Moukoudi, în minutul 86, iar victoria finală a fost a echipei lui Lucescu jr.

PAOK e pe primul loc al clasamentului, cu 17 puncte, urmată de Olympiacos şi AEK Atena, ambele cu 16 puncte.

