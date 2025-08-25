Thiam l-a cucerit pe Gigi Becali: "E fotbalist". Avertisment pentru Alibec după FCSB - FC Argeş: "De-aia te-am luat" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost impresionat de Mamadou Thiam, noua achiziţie a campioanei României. Chiar dacă nu a marcat, iar formaţia roş-albastră a pierdut meciul cu FC Argeş de pe Arena Naţională, scor 0-2, Becali este de părere că a dat lovitura cu fostul atacant de la U Cluj.

Nu acelaşi lucru se poate spune însă şi despre Denis Alibec. Revenirea acestuia la FCSB este departe de ce şi-ar fi dorit atât atacantul, cât şi patronul Gigi Becali.

Thiam a fost lăudat de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 0-2! Mesaj dur pentru Alibec

Acesta nu s-a ferit să îi transmită un mesaj dur lui Alibec, chiar dacă atacantul a cerut în momentul în care a revenit să nu fie criticat de patron în public:

“Alibec, păi dă bă gol, că d-aia te-am luat. Scapi cu portarul, 1 contra 1, nu să dai aiurea, dă gol. De Popescu, am vorbit cu Meme, l-am băgat, am zis să văd ce mai e cu el. George îi zic eu.

Cu Bîrligea lasă.. o să intre Thiam. L-am văzut acum pe Thiam, e fotbalist. Alibec o să aibă șanse când o să fie fotbalist. Eu l-am văzut pe ăsta acum. Că domne, că nu a jucat 2 săptămâni, nu e antrenat și joacă! Eu l-am văzut, a fost activ!”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.