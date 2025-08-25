Thiam l-a cucerit pe Gigi Becali: "E fotbalist". Avertisment pentru Alibec după FCSB - FC Argeş: "De-aia te-am luat" - Antena Sport

Închide meniul
Thiam l-a cucerit pe Gigi Becali: “E fotbalist”. Avertisment pentru Alibec după FCSB – FC Argeş: “De-aia te-am luat”

Publicat: 25 august 2025, 0:08

Thiam l-a cucerit pe Gigi Becali: E fotbalist. Avertisment pentru Alibec după FCSB – FC Argeş: De-aia te-am luat

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost impresionat de Mamadou Thiam, noua achiziţie a campioanei României. Chiar dacă nu a marcat, iar formaţia roş-albastră a pierdut meciul cu FC Argeş de pe Arena Naţională, scor 0-2, Becali este de părere că a dat lovitura cu fostul atacant de la U Cluj.

Nu acelaşi lucru se poate spune însă şi despre Denis Alibec. Revenirea acestuia la FCSB este departe de ce şi-ar fi dorit atât atacantul, cât şi patronul Gigi Becali.

Thiam a fost lăudat de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 0-2! Mesaj dur pentru Alibec

Acesta nu s-a ferit să îi transmită un mesaj dur lui Alibec, chiar dacă atacantul a cerut în momentul în care a revenit să nu fie criticat de patron în public:

“Alibec, păi dă bă gol, că d-aia te-am luat. Scapi cu portarul, 1 contra 1, nu să dai aiurea, dă gol. De Popescu, am vorbit cu Meme, l-am băgat, am zis să văd ce mai e cu el. George îi zic eu.

Cu Bîrligea lasă.. o să intre Thiam. L-am văzut acum pe Thiam, e fotbalist. Alibec o să aibă șanse când o să fie fotbalist. Eu l-am văzut pe ăsta acum. Că domne, că nu a jucat 2 săptămâni, nu e antrenat și joacă! Eu l-am văzut, a fost activ!”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

FCSB – FC Argeş 0-2

Meciul FCSB – FC Argeș, încheiat cu scorul de 0-2, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numărul 7 a sezonului de Liga 1.

Primul gol al partidei a fost marcat de Bettaieb, care a reușit un gol superb în minutul 72. Mai apoi, Mihai Popescu și-a deviat mingea în propria poartă, după un șut al lui Moldoveanu, în minutul 88. Campioana României continuă astfel criza de rezultate din startul noului sezon de Liga 1.

După acest rezultat, FCSB se află pe locul 12 în Liga 1, cu doar 5 puncte obținute în primele 7 etape. De cealaltă parte, FC Argeș se află pe locul 5, cu 12 puncte.

