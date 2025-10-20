Cristi Manea, declaraţii după Dinamo-Rapid: "A fost un derby echilibrat" - Antena Sport

Fundașul Cristian Manea a declarat, duminică seara, că derby-ul cu Dinamo, câștigat de echipa de fotbal Rapid cu scorul de 2-0, a fost unul echilibrat și că se bucură că giuleștenii și-au îndeplinit obiectivul.

“Cred că noi am început mai bine partida, apoi am scăzut un pic ritmul. Iar a doua repriză, după ce am primit cartonașul roșu, a trebuit să ne apărăm Ne-am îndeplinit însă obiectivul. Cred că a fost în derby echilibrat. Dinamo are o echipă bună. Poate ne-a lipsit ultima pasă, unde am luat unele decizii greșite. Vreau să le mulțumim suporterilor, că au fost alături de noi în această seară. Chiar i-am simțit bine astăzi și cred că au fost al 12-lea jucător”, a declarat Manea pentru digisport.ro.

Rapid s-a impus în acest derby, în care Dinamo a fost gazdă, prin autogolul lui Eddy Gnahore (59) și reușita lui Cristian Manea (74), deși a jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, după eliminarea lui Cătălin Vulturar (68).