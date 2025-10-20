Cristi Manea, declaraţii după Dinamo-Rapid: "A fost un derby echilibrat" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 20 octombrie 2025, 8:05

Cristi Manea / Profimedia Images

Fundașul Cristian Manea a declarat, duminică seara, că derby-ul cu Dinamo, câștigat de echipa de fotbal Rapid cu scorul de 2-0, a fost unul echilibrat și că se bucură că giuleștenii și-au îndeplinit obiectivul.

“Cred că noi am început mai bine partida, apoi am scăzut un pic ritmul. Iar a doua repriză, după ce am primit cartonașul roșu, a trebuit să ne apărăm Ne-am îndeplinit însă obiectivul. Cred că a fost în derby echilibrat. Dinamo are o echipă bună. Poate ne-a lipsit ultima pasă, unde am luat unele decizii greșite. Vreau să le mulțumim suporterilor, că au fost alături de noi în această seară. Chiar i-am simțit bine astăzi și cred că au fost al 12-lea jucător”, a declarat Manea pentru digisport.ro.

Rapid s-a impus în acest derby, în care Dinamo a fost gazdă, prin autogolul lui Eddy Gnahore (59) și reușita lui Cristian Manea (74), deși a jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, după eliminarea lui Cătălin Vulturar (68).

Citește și:
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Observator
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Dănuț Lupu și Robert Niță, ceartă în direct după Dinamo – Rapid 0-2! “Nu jucați nimic!” / “Fă-ți poză cu clasamentul!”
Fanatik.ro
Dănuț Lupu și Robert Niță, ceartă în direct după Dinamo – Rapid 0-2! “Nu jucați nimic!” / “Fă-ți poză cu clasamentul!”
