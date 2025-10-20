Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României! Ediție specială Observator, ora 19:00 - Antena Sport

Home | Media | Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României! Ediție specială Observator, ora 19:00

Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României! Ediție specială Observator, ora 19:00

Publicat: 20 octombrie 2025, 10:01

Comentarii
Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României! Ediție specială Observator, ora 19:00

Nicuşor Dan

Ce vor românii de la România? Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice. 82% dintre români nu au încredere în oamenii politici, iar 83% nu cred că măsurile fiscale implementate de stat vor îmbunătăți situația economică a țării. Nu este vorba doar despre o criză de guvernare, ci despre o ruptură profundă între cetățeni și instituțiile statului. Pentru mulți, democrația nu mai funcționează în numele lor, ci în ciuda lor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Observator aduce în fața Președintelui României cea mai amplă radiografie a așteptărilor, frustrărilor și neîncrederii care definesc societatea românească de astăzi, într-o Ediție Specială, în direct de la Palatul Cotroceni, astăzi, la ora 19:00. Ce ar putea reda speranța într-o societate în care liderii sunt văzuți tot mai des ca parte a problemei, nu a soluției?

Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României

„Așteptarea este ca statul să fie un părinte normativ și cu sine, și cu societatea. Românul îl vede ca fiind un părinte mai puțin permisiv cu copiii, însă mult mai permisiv cu ceilalți “adulți” din familie. Și atunci românul se simte un copil abandonat, care trebuie să poarte povara ineficiențelor pe care le vede. Dacă nu se schimbă ceva fundamental, e foarte greu ca oamenii să meargă mai departe. E doar răul de acum, fără să fie și binele de mâine.”, afirmă Alina Stepan, country manager Ipsos România, în analiza rezultatelor.

Studiul Național Antena pune pe masa Președintelui întrebări esențiale despre cine mai reprezintă, astăzi, România. Cum percep oamenii politica? De ce nu mai cred în cei care o conduc? Datele surprind o țară tensionată, obosită, care nu mai are răbdare. O țară dominată de dezamăgire, îngrijorare, furie și neîncredere. Dincolo de politică, românii vorbesc despre frica din spitale, despre consumul alarmant de droguri, despre dublul standard în produse și servicii, despre calitatea construcțiilor în care locuiesc, despre violența care lovește femeile, despre școli fără profesori și despre un sistem care pare să le fi abandonat copiii. Toate aceste teme se vor regăsi în dezbaterea pe care Observator o lansează față în față cu cel mai votat lider politic din România.

Luni, la ora 19.00, în direct de la Palatul Cotroceni, Alessandra Stoicescu îi va prezenta președintelui Nicușor Dan concluziile Studiului Național Antena. Șeful statului va fi invitat să răspundă, pentru prima dată de la preluarea mandatului, la întrebările și îngrijorările reale ale oamenilor. Ce reacție are președintele României în fața cifrelor care arată colapsul încrederii? Ce soluții propune în fața unei societăți care nu mai crede că este ascultată?

Reclamă
Reclamă

„Acest studiu este vocea unei țări care cere să fie ascultată. Românii nu mai cer promisiuni, ci să fie auziți. În spatele fiecărui procent din acest studiu este o teamă, o revoltă, o speranță frântă. L-am invitat pe președintele României să privească această țară așa cum e – obosită, dar nu învinsă. Dacă mai există un drum către încredere, el începe cu adevărul spus până la capăt. Responsabilitatea noastră este să căutăm, împreună, începutul soluțiilor.” – Alessandra Stoicescu

Nicușor Dan va fi față în față cu Alessandra Stoicescu, în direct de la Palatul Cotroceni, în Ediția Specială Observator din această seară, de la ora 19.00. Interviul poate fi urmărit în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Declarațiilor vor fi disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Informații de ultimă oră vă stau la dispoziție non-stop pe canalul de WhatsApp al Observator și în Aplicația Observator News, care poate fi descărcată din Google Play sau din App Store.

Rezultatele de anul trecut ale celui mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă, IPSOS, pot fi consultate aici.

FT: Culisele întâlnirii tensionate Trump-Zelenski de la Casa Albă. "Ceartă cu strigăte, Trump înjura constant"FT: Culisele întâlnirii tensionate Trump-Zelenski de la Casa Albă. "Ceartă cu strigăte, Trump înjura constant"
Reclamă

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Observator
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro
Fanatik.ro
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro
12:11
Andrei Nicolescu, momentul adevărului după Rapid: “Noaptea a fost destul de grea!” Ce obiectiv are acum echipa
12:09
EXCLUSIVVictor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor
11:37
EXCLUSIVNeluţu Varga, despre numirea lui Mureşan. Schimbă şi antrenorul? Săgeţi şi către jucători: “Trebuie să stai să-i mângâi”
10:58
Iuliu Mureșan, anunţ despre noul obiectiv al CFR-ului: “Ne batem din nou la trofee și la titlu”
10:26
Iuliu Mureşan a revenit la CFR Cluj: “Ne-am pus de acord imediat”
10:20
Olandezul zburător și neiertător. Adrian Georgescu scrie după Marele Premiu al Statelor Unite
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 „Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit 5 Dinamo – Rapid 0-2. Apărarea “câinilor”, făcută şah-mat! Giuleştenii continuă cursa pentru titlu 6 Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: “A cedat psihologic”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus