Iuliu Mureșan, anunţ despre noul obiectiv al CFR-ului: "Ne batem din nou la trofee și la titlu” - Antena Sport

Iuliu Mureșan, anunţ despre noul obiectiv al CFR-ului: “Ne batem din nou la trofee și la titlu”

Radu Constantin Publicat: 20 octombrie 2025, 10:58

SportPictures / Mircea Rosca / SportPictures via Hepta

Iuliu Mureşan este de astăzi preşedinte la CFR Cluj. El şi-a stabilit deja obiectivul pentru acest sezon, şi anume câştigarea campionatului! Mureşan a avut şi câteva condiţii pentru a accepta postul de preşedinte, legate de staff-ul cu care va lucra la conducerea clubului.

„Acum mă întorc la Cluj. Am fost la un botez la Sebeș și merg direct la club. La ora 13:00 mă apuc de muncă. A fost o decizie importantă, m-a sunat domnul Varga și am decis împreună să mă reapuc de treabă. Eu oricum am stat departe de fotbal în ultimul timp, dar simt că încă mai am energie și forță să fac treabă și să readucem CFR-ul acolo unde a fost atâția ani.

Este o situație mai dificilă, dar cred că vom reuși să punem lucrurile la punct. În câteva zile o să-mi dau seama exact de tot ce este la club. Pur și simplu eu mă întorc acasă și știu despre ce este vorba. Cred că vor rămâne toți oamenii care au muncit alături de Cristi Balaj, căruia noi îi mulțumim. Va rămâne și Răzvan Zamfir, cu care am o relație specială și care a fost una dintre condițiile pe care le-am pus lui Neluțu Varga pentru a mă întoarce la CFR Cluj. A fost aceea ca Răzvan Zamfir să continue alături de noi. Mi-a fost dor de fotbal și cred că încă mai pot oferi fotbalului și CFR-ului multe lucruri. O să punem lucrurile la punct și în câteva zile totul va fi în regulă. Sper să ne batem din nou la trofee și la titlu cu CFR-ul”, a declarat Iuliu Mureșan, noul președinte al lui CFR Cluj, pentru Fanatik.ro.

Iuliu Mureșan a mai activat la CFR Cluj între 2001 și 2018, iar experienţa şi trofeele câştigate l-au adus din nou în Ardeal. El a fost la conducerea clubului în perioada de succes din mandatul lui Arpad Paszkany, dar a fost îndepărtat la un an de la preluarea clubului de către Ioan Varga. Iuliu Mureșan revine la CFR Cluj într-o perioadă de căutări şi rezultate slabe. Echipa antrenată acum de Andrea Mandorlini este pe locul 11 în SuperLigă, cu 13 puncte acumulate în 12 runde.

