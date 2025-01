Reacţia lui MM Stoica, după oferta de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea: "O afacere extraordinară!" - Antena Sport

Ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea / Profimedia Images MM Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a spus că dacă Gigi Becali îl va vinde pe Daniel Bîrligea pe 10 milioane de euro ar fi o afacere extraordinară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mihai Stoica a spus că nu ştie nimic concret despre oferta primită pentru Bîrligea, dar a precizat că dacă aceasta se va materializa va fi ceva extraordinar. Bîrligea a semnat cu FCSB în vara anului 2024 pentru suma de 2 milioane de euro. Mihai Stoica, reacţie imediată despre oferta de 10 milioane de euro ”Nu știu absolut nimic (n.r. despre oferta primită pentru Bîrligea). Dacă cel mai mare transfer din istoria fotbalului românesc a fost de 11 milioane, nu vorbim despre primele transferuri, pentru că atunci erau alți bani. Dacă dai două milioane pe un jucător, ca mai apoi, peste câteva luni, să îl vinzi cu 10 milioane de euro, e o afacere extraordinară”, a spus Mihai Stoica la primasport.ro. Ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea Gigi Becali a anunţat că a primit o ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Patronul de la FCSB a refuzat şi a cerut că vrea 25 de milioane de euro. Gigi Becali a spus că oferta pentru Daniel Bîrligea a fost de la o echipă din zona arabă. Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro. Reclamă

„Astăzi am avut o ofertă pe Bîrligea. 10 milioane din Arabia. Nici nu ştiu care. Din Emirate. Eu am spus în felul următor, spune-i că vreau 25, dar spune-i că ştii un secret, are clauză 15. Nu accept 10, vreau 25, dar are cheia, are clauză 15, spune-i că ştii tu secretul. Când dă cineva 15 milioane pe tine, îţi dă şi 2 milioane salariu. Cariera înseamnă bani. Ce trofee, banii contează. Stai să vedem, că poate plăteşte clauza. Să intre la mine banii şi adio toate.„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Daniel Bîrligea a ajuns la FCSB în septembrie, după ce Gigi Becali a plătit două milioane de euro pentru a-l transfera de la CFR Cluj.

3.800.000 de euro este cota de piaţă a lui Daniel Bîrligea

11 goluri a marcat Bîrligea pentru FCSB în toate competiţiile

