Reacția lui Ștefan Baiaram, după plecarea lui Mirel Rădoi: „S-a mai eliberat” - Antena Sport

Universitatea Craiova a rămas fără antrenor, asta după ce Mirel Rădoi și-a anunțat demisia chiar la finalul partidei pierdute cu UTA. Mihai Rotaru a anunțat că este deja în căutarea unui înlocuitor și că un anunț oficial ar urma să fie făcut cel târziu marți.
Gică Craioveanu a comentat situația de la clubul din Bănie și a vorbit și despre varianta aducerii unui antrenor străin, care să conducă echipa în acest sezon.
Gică Craioveanu a reacționat după plecarea lui Mirel Rădoi
Situația de la Universitatea Craiova este una destul de tensionată, după ce clubul din Bănie a rămas fără antrenor în plin sezon. Eșecul cu UTA a umplut paharul pentru Mirel Rădoi, care a luat decizia de a face un pas în spate.
Gică Craioveanu a comentat decizia luată de tehnicianul român și a explicat și cum îl va afecta pe Ștefan Baiaram plecarea antrenorului. De asemenea, acesta se opune aducerii unui antrenor străin la echipă.
„Nu cred că se bucură nimeni. Baiaram poate nu va mai fi așa stresat ca până acum. S-a mai eliberat, e posibil. Și alți jucători care credeau că meritau să joace și nu au jucat. Baiaram e un caz special, aparte. Nici Mirel nu l-a gestionat bine pe Baiaram. Eu l-am cunoscut pe Baiaram de când era un copil, un mucos. Eu nu l-am auzit să vorbească urât, să înjure pe cineva. În ultimul timp s-a mai schimbat.
Eu cred că singurul lucru care i-a scăpat din mână a fost cazul Baiaram. N-a avut nicio problemă la Craiova. Mirel nu va povesti ce s-a întâmplat”.
Gică Craioveanu: „Niciunul venit din afară nu a reușit la Craiova”
„Nu e o idee bună pentru că n-o să aibă rezultate. Nu sunt eu cel mai în măsură să decidă sau să opineze. Până se trezește acel domn în Bănie, în ‘Prazilia’, se termină campionatul.
Niciunul venit din afară nu a reușit la Craiova. Ișfan a costat 650.000 de euro și a dat jumătate de gol în doi ani. Să zicem Cicâldău. Asta cred eu, că nu va avea succes. Nu doar cred, sunt convins”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.
- Suporterii CFR-ului nu vor fi încântați! Ce obiectiv și-a propus Daniel Pancu: „Ar fi un miracol”
- “Nu vreau să fiu ca Ganea!” Mirel Rădoi a explicat motivul pentru care a plecat de la Universitatea Craiova
- Mihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie
- Fotbaliştii, suspectați că joacă la pariuri! Anchetă incredibilă în Liga 1
- “Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!” Mesaj emoţionant postat de club pentru Mirel Rădoi