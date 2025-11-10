Reacția lui Ștefan Baiaram, după plecarea lui Mirel Rădoi: „S-a mai eliberat” - Antena Sport

Universitatea Craiova a rămas fără antrenor, asta după ce Mirel Rădoi și-a anunțat demisia chiar la finalul partidei pierdute cu UTA. Mihai Rotaru a anunțat că este deja în căutarea unui înlocuitor și că un anunț oficial ar urma să fie făcut cel târziu marți.

Gică Craioveanu a comentat situația de la clubul din Bănie și a vorbit și despre varianta aducerii unui antrenor străin, care să conducă echipa în acest sezon.

Gică Craioveanu a reacționat după plecarea lui Mirel Rădoi

Situația de la Universitatea Craiova este una destul de tensionată, după ce clubul din Bănie a rămas fără antrenor în plin sezon. Eșecul cu UTA a umplut paharul pentru Mirel Rădoi, care a luat decizia de a face un pas în spate.

Gică Craioveanu a comentat decizia luată de tehnicianul român și a explicat și cum îl va afecta pe Ștefan Baiaram plecarea antrenorului. De asemenea, acesta se opune aducerii unui antrenor străin la echipă.

„Nu cred că se bucură nimeni. Baiaram poate nu va mai fi așa stresat ca până acum. S-a mai eliberat, e posibil. Și alți jucători care credeau că meritau să joace și nu au jucat. Baiaram e un caz special, aparte. Nici Mirel nu l-a gestionat bine pe Baiaram. Eu l-am cunoscut pe Baiaram de când era un copil, un mucos. Eu nu l-am auzit să vorbească urât, să înjure pe cineva. În ultimul timp s-a mai schimbat.