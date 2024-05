Reacţia scoţienilor, când au aflat că Neil Lennon a semnat cu Rapid şi că va încasa un salariu uriaş: "O schimbare masivă!" - Antena Sport

„A fost în negocieri pentru a prelua postul vacant de la Aberdeen, dar şi despre a ajunge în Irlanda. Dar a acceptat acum să devină noul antrenor al românilor de la Rapid Bucureşti. Este o schimbare masivă pentru nord-irlandezul care a avut o mutare surpriză în Cipru, în 2021„, a adăugat sursa citată anterior.

Şi Daily Record a făcut anunţul că Neil Lennon a semnat cu Rapid: „A ajuns în România pentru a începe o nouă aventură. Clubul a confirmat numirea lui pentru doi ani, până în vara anului 2026. În primul mesaj, Lennon i-a comparat pe suporterii echipei cu cei ‘pasionaţi’ ai lui Celtic„.

Neil Lennon a fost numit de trei ori antrenorul anului în Scoţia şi are şi performanţe în Europa, acolo unde a ajuns în optimile UEFA Champions League, în sezonul 2012-2013, atunci când a învins-o şi pe Barcelona (2-1).

Neil Lennon: „Voi face tot posibilul să am performanţe cu Rapid”

„La început, am vorbit cu domnul Șucu și cu Daniel Sandu, am purtat discuții ample cu ei. Apoi, ne-am reîntâlnit în urmă cu câteva săptămâni și am fost foarte impresionat de proiectul pe care mi l-au prezentat. Am fost foarte impresionat de domnul Șucu, este un om foarte puternic, foarte inteligent, un om cu principii.

A fost impresionant pentru mine. Apoi, vorbind și cu Daniel, a fost o decizie simplă pentru mine. Sunt foarte bucurors să fiu aici, știu că Rapid este un nume foarte important în istoria fotbalului românesc. Este o oportunitate pentru mine.

Sper să creez o conexiune puternică între mine și suporteri, dar acest lucru vine odată cu obținerea rezultatelor pozitive și cu a face performanța. Este responsabilitatea mea. Știu că sunt suporteri foarte pasionați, care iubesc clubul. Sunt asemănători fanilor lui Celtic. Îmi doresc să facem performanță, acesta este obiectivul meu principal. Sper să întâlnesc curând suporterii și voi face tot ce este posibil pentru a face performanță cu Rapid”, a declarat Neil pentru fcrapid.ro. Cine este Neil Lennon, antrenorul care ar urma să fie numit la Rapid Neil Lennon are un CV important în fotbalul european. Acesta a reușit să cucerească 5 titluri, 4 Cupe ale Scoției și o Cupă a Ligii cu Celtic. În cariera sa le-a pregătit pe: Celtic, Bolton, Hibernian și Omonia Nicosia. Alături de formația din Cipru a reușit să câștige o cupă. De asemenea, Lennon a avut și o carieră de fotbalist cel puțin interesantă. A fost format la juniorii lui Manchester City, iar apoi a plecat la Crewe Alexandra, în anul 1990. A urmat apoi o experiență de 4 ani la Leicester, iar, în anul 2000 a fost cumpărat de Celtic în schimbul sumei de 8,63 milioane de euro. A jucat 7 ani pentru formația din Scoția, iar apoi a mai fost legitimat la Nottingham Forest și Wycombe, echipă de la care s-a retras în anul 2008. Reclamă

